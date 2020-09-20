ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada TikTok ve Oracle arasındaki anlaşmayı onayladığını söyledi. Yapılan anlaşmaya göre ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir şirket açılacak.

Son günlerde teknoloji gündemini sıkça meşgul eden bir konu var: TikTok ve ABD gerilimi. ABD yönetimi, TikTok'u ulusal bir tehdit olarak görüyor ve ABD'deki operasyonlarının başka bir şirkete satılmasını istiyordu.

İkili arasında süren gerilim en sonunda nihayete erdi. TikTok'un üst kuruluşu ByteDance ile ABD'li yazılım devi Oracle anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump da iki şirket arasındaki anlaşmaya onay verdiğini resmen duyurdu.

TikTok ve Oracle anlaşması onaylandı

İki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre TikTok'un kaynak kodları paylaşılmayacak. ABD Başkanı Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni şirketin merkezinin Teksas'ta olacağını söyledi. Trump, yeni şirketin 25 bin insana istihdam sağlayacağını ve ABD ekonomisine 5 milyar dolarlık katkıda bulunacağını açıkladı.

Tabii iki şirket arasında bir anlaşmanın imzalanmasının ardından bunun Donald Trump tarafından onaylanması da yetmiyor. Ayrıca Çin hükûmetinin de bu anlaşmayı onaylaması gerekiyor. ByteDance, ABD ve Çin kanunlarıyla uyumlu bir anlaşmaya olabilecek en kısada sürede ulaşmak için çalıştıklarını açıkladı. Buna ek olarak TikTok'un kaldırılması için belirlenen 20 Eylül tarihi de yaşanan olumlu gelişmeler sebebiyle 27 Eylül'e ertelendi.

TikTok ve Oracle anlaşmasının detayları

Anlaşmaya göre TikTok Global adında yeni bir şirket kurulacak ve bu şirket, yukarıda da aktardığımız gibi Teksas'ta yer alacak. Şirket yöneticilerinin çoğunluğu ABD'li direktörlerden oluşacak. TikTok ve Walmart, yaptıkları ortak açıklamada yeni oluşturulan TikTok Global'in %20'sini satın almak için birlikte yatırım yaptıklarını açıkladı.

Ayrıca şirketler arasında gerçekleştirilen bu anlaşma, Donald Trump tarafından öngörülenlerle pek fazla uyuşmuyor. Trump, ABD'li şirketlere satılmasını bekliyordu ancak yapılan anlaşmanın sonuçları pek de böyle olmadı. Daha çok üç şirket arasındaki bir iş ortaklığı şeklinde gerçekleşti.