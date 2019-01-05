Trump'tan Tim Cook'a: Apple Üretimini Amerika'da Yapsın

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının açık bir sonucu olarak Trump, Apple'ı üretimini Amerika'da yapmaya davet etti.

ABD ve Çin arasındaki gerginlik yalnızca hükümetleri değil, ticari ilişkilerde bulunan büyük şirketleri de hayli yakından ilgilendiriyor. Özellikle üretimini Çin'de yapan Apple için işler son dönemde zaten yolunda değilken şimdi de Trump şirketin üretimini ABD'de yapmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın Çin'deki üretim ağını Hindistan'a kaydırdığı yönünde haberler gelmişti ancak belli ki ABD hükümetinin ve Trump'ın istekleri biraz daha farklı.

Çin son dönemde uzaydan akıllı telefon üretimine kadar hemen her alanda zirveye oynuyor ve bu durum tahmin edeceğiniz üzere Trump'ın pek de hoşuna gitmiyor. Çözüm yolu olarak ise ekonomik ambargolar seçilmiş durumda ve aynı şekilde Çin'de de Apple gibi ABD merkezli devler için zor günler yaşanıyor.

Hatta öyle ki Çin'de pek çok şirket ve kamu kuruluşu Apple ürünleri kullanan bireylere çeşitli yaptırımlar uygular hale geldi. Tabii ki bu durumun sebepleri arasında Huawei'nin desteklenmesinin de etkisi var ve işler hayli karışık görünüyor.

Trump, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada 'Çok sevdiğim bir arkadaşım olan Tim Cook'a, Apple'ın ürünlerini ABD'de üretmesini söyledim.' 'Çin, Apple'dan en çok faydalanan firma' ifadelerini kullandı ve Apple'ın Çin'e değil, ABD'ye fayda sağlaması gerektiğini vurguladı.