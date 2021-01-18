Donald Trump, ABD Başkanlığının bitmesine günler kala Huawei'ye bir darbe daha vurdu. Yönetim, Intel gibi köklü markaların Huawei de dahil olmak üzere Çin merkezli birçok tedarikçiden ürün temin edilmesini yasakladı.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü başkanlığını devretmesinden hemen önce Huawei’ye karşı elindeki son kozları oynuyor gibi görünüyor. Daha önce Huawei’nin Çin ordusu ile birlikte çalıştığını ve ABD’nin ulusal gizliliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Çin teknoloji devine ambargo koyan Trump yönetimi, bu sefer de Huawei’nin Intel gibi köklü markalardan ürün tedarik etmesini yasakladı.

Lisansların iptal edilmesi doğrultusunda alınan kararın ardından Huawei ve Intel henüz bir açıklama yapmazken, Samsung Electronics ve Japon Advantest gibi lisansları iptal edilen diğer isimlerin hisselerinde düşüş yaşanmaya başladı.

Huawei'nin 280 milyar dolar değerindeki lisansları iptal edilebilir

Lisansları iptal edilen markaların arasında aynı zamanda eskiden Toshiba Memory Corp olarak bilinen Kioxia Corp da bulunuyor. Yeni politikalardan etkilenecek tüm şirketlere karara itiraz edebilmeleri için 45 gün tanınırken, bir Intel sözcüsü şirketin yeni kararlar ile ilgili yorum yapmayacağını, ancak Intel lisans politikalarının ABD’nin ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını koruyacak şekilde olduğunu dile getirdi.

Bu kararların alınmasından hemen önce, Huawei zorlu bir süreç başlatmış ve 280 milyar dolar değerindeki lisans başvurusu için Intel gibi önemli markalara başvurmuştu. Huawei 150 farklı ürün için lisans beklerken, ortaya atılan iddialara göre Intel, özellikle 5G teknolojisine sahip ürünlerin lisanslarını iptal etmeye başladı.

Intel Corp, 2020 yılının Eylül ayında Huawei’ye ürün tedarik edebilmek için özel lisanslar almış ve böylelikle ambargo uygulanan markayla arasında güvenli bir bağ oluşturmuştu. Alınan yeni kararlarla birlikte Intel’in tedarik zincirindeki isimleri tamamen değiştirip değiştirmeyeceği, Joe Biden ABD Başkanı olarak göreve geldikten sonra belli olacak.