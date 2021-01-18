BluTV kütüphanesine eklenecek yerli bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039 resmen duyuruldu ve dizi için küçük bir video paylaşıldı. Felaket sonrası İstanbul'da geçeceği görülen dizinin detayları ise henüz paylaşılmadı.

Dağ ve Börü serilerinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar’ın yeni projesi BÖRÜ 2039 resmen duyuruldu. bilim kurgu türünde bir dizi olarak karşımıza çıkacak projenin dün akşamki duyurusunda çok az bilgi paylaşılmış olsa da dizinin yayınlanacağı platform olan BluTV’nin bugün itibarıyla diğer detayları da aktaracağı bildirildi.

Alper Çağlar’ın açıklamalarına göre BÖRÜ 2039’nun çekimleri, Çağlar’ın bir başka projesi olan İlk Göktürk ile aynı anda başlayacak. CaglarArts YouTube kanalında paylaşılan dizinin duyuru fragmanında “Yakında” ibaresi yer alsa da dizinin henüz çekimleri dahi başlamadığından yayın tarihine daha aylar olduğunu söyleyebiliriz.

BÖRÜ 2039, felaket sonrası bir İstanbul'u konu alacak

Paylaşılan bilgilere göre BÖRÜ 2039’un kamera arkasında The Cure adlı kısa filmin yönetmeni olan Ahmet Atalay da yer alacak. Dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan açıklamada ise, “BÖRÜ 2039 ve İlk Göktürk eş zamanlı sete giriyor. Her şey yolunda. Sakin ol, plana güven” ifadeleri kullanıldı.

Dizinin çekimleri henüz başlamadığından duyuru fragmanında BÖRÜ 2039’un “içinden” görüntüler yer almıyor. Bununla birlikte videoda gördüğümüz yıkılmış boğaz köprüsü ile harabe haldeki Ortaköy Camii, dizinin felaket sonrası bir İstanbul göstereceğinin ipucunu taşıyor.

BÖRÜ 2039 duyuru fragmanı