Son dönemin en popüler oyunlarından olan PUBG için TSK bir uyarı yazısı yayınladı. TSK yazıda askerleri YPG(PKK’lı teröristlerin istihbarat çalışmalarına karşı uyardı.

Milyonlarca oyuncunun oynadığı PlayerUnknown’s Battlegrounds oyunu, son dönemin en gözde oyunları arasında yer alıyor. Oyuncuların oyun içinde sesli ya da yazılı olarak iletişim kurabilme şansı bulunuyor.

PKK’lı ve YPG’li teröristler, oyun içinde TSK personeli ve askerlerden istihbarat değeri taşıyan bilgiler edinmeye çalışıyorlar.

TSK’den yayınlanan yazıda terör örgütü üyelerinin ilk başta arkadaş olarak yaklaştıklarını, daha sonra da istihbarat değeri taşıyan bilgileri edinmeyi amaçladıklarını belirterek askerleri ve personeli uyardı.

Oyunun oyuncu sayısının 500 milyon civarında olduğu, günlük oyuncu sayısının ise 100 milyonu aştığı belirtiliyor.