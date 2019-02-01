  • TSK'nın Deniz Ve Hava Kuvvetleri Eğitiminden Görüntüler

TSK'nın Deniz Kuvvetleri Ve Hava Kuvvetleri Eğitiminden Nefes Kesen Görüntüler

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Türk Silahlı Kuvvetleri, 26-31 Ocak tarihleri arasında Ege Denizi açıklarında gerçekleştirdiği Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri ortak eğitiminden bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün Twitter hesabında paylaştığı eğitim görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Türk Silahlı Kuvvetleri Temel Harp Nevi Eğitimleri, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları ile ilgili görüntülerin yer aldığı paylaşımda, F-16 tipi savaş uçaklarının Barbaros Fırkateyni üzerinden kalkış yapması dikkat çekti.
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Barbaros Fırkateyni, Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan, 118 metrelik boyuyla birlikte en eski savaş gemilerinden biri.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, bahsi geçen Twitter gönderisini "Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bağlısı unsurların katılımı ile Ege Denizi’nde 26-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile fiili eğitimler icra edilmiştir" dipçesini ekleyerek paylaştı.

Videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/tsk-paylasti-nefes-kesen-anlar-41102627
Etiketler: deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri
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