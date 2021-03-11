TÜBİTAK Başkanından Yerli Aşıyla İlgili Umut Veren Açıklama

TÜBİTAK başkanı, devam etmekte olan yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili konuştu. Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının yakın gelecekte Faz-3 aşamasına geçeceğini söyleyen Başkan Hasan Mandal, yerli aşı geliştirilebilmesi için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, katıldığı bir etkinlik sonrasında gazetecilerin yerli koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Türkiye'de TÜBİTAK tarafından desteklenen 17 aşı çalışması olduğunu belirten Mandal, bunlar arasında en çok öne çıkanın Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilmekte olan aşı olduğunu söyledi. Bu aşıyla ilgili detaylı bilgiler veren Hasan Mandal, umut verici açıklamalarda bulundu.

Mandal'ın yaptığı açıklamalara göre şu sıralar Faz-2 çalışmaları devam eden Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı, nisan sonu gibi Faz-3 aşamasına geçecek. Aşının geliştirilmesi için çalışan büyük bir ekibin olduğunu söyleyen TÜBİTAK başkanı, bu ve diğer yerli aşıların bir an önce tamamlanması gerektiğini, aşıya ilerleyen yıllarda da ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti. Mandal'a göre bilim insanları, gece gündüz ya da tatil demeden, yerli koronavirüs aşısını geliştirmek için çalışıyorlar.

Yerli aşı, mutasyonlara karşı da etkili

Hasan Mandal, Türkiye'de sürdürülmekte olan aşı çalışmalarının, dünyadakilerle aynı şekilde sürdürüldüğünü ifade ediyor. Ancak yerli aşıların tasarım açısından biraz daha farklı olduğunu beyan eden TÜBİTAK başkanı, bu sayede de aşı etkinliğinin mutasyonlu virüslere karşı daha fazla etkin olacağını belirtiyor. Mandal'a göre yerli aşılar, koronavirüs ve mutantlarının etkileyebileceği 4 bölgeye birden etki edecek şekilde tasarlanıyormuş.

TÜBİTAK Başkanı Mandal tarafından yapılan açıklamalarda, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili prosedürlere de yer verildi. Bu bağlamda bir tanesi inaktif, bir tanesi ise virüs benzer parçacık şeklinde tasarlanan iki aşının daha Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) başvurusunun yapıldığını belirten Hasan Mandal, bu aşıların izin verildiği an itibarıyla Faz-1 aşamasına geçeceğini hatta bu aşılardan bir tanesi için de ilk gönüllünün kendisi olacağını söyledi. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bu aşılar için gönüllü olacakmış.