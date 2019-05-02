TÜİK, Trafiğe Kayıtlı Güncel Araç Sayısını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre 22 milyon 972 bin 552 araç resmi olarak trafikte dolaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, motorlu kara taşıtları isimli verileri komuoyu ile paylaştı. Paylaşılan verilere göre Mart ayı sonu ile birlikte trafikte toplamda 22 milyon 972 bin 552 kayıtlı araç bulunuyor. Bu araçların yüzde 54.2 oranla en büyük payını otomobiller oluştururken, yüzde 0.3 oranıyla en az miktarını ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Özel amaçlı taşıtlar kapsamına itfaiye, ambulans ve zırhlı araçlar gibi bir amaca hizmet etmek için kullanılan araçlar giriyor. Mart ayında yapılan trafiğe kayıt sayısı ise 58 bin 708 olarak belirlendi.

TÜİK tarafından paylaşılan verilerin ana başlıklarına gelecek olursak;

Trafiğe kaydı yapılan araçların oranı mart ayında, şubata göre yüzde 72.5 oranında artış göstermiş durumda. Aylık bazda gözlemlenen bu artış yıllık bazda ise yüzde 37.9 oranında azalmış durumda.

Mart ayında 643.356 aracın satışı Noter aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu satışların yüzde 71'ini otomobiller oluşturuyor.

Mart ayında trafik kaydı yapılan otomobil sayısına göre araç markaları dikkate alındığında ise Renault, yüzde 16.1'lik oranıyla ilk sırada yer aldı. Renault'un ardından yüzde 12.3 ile Fiat ve yüzde 11'lik oranıyla Volkswagen kendine yer buldu.

Ocak-Mart aylarında trafik kaydı yapılan araçların motor seçeneklerine bakıldığında yüzde 39.5'lik kısmı 1501-1600 motor silindir hacmine sahip durumda. 2001 ve üzerinde motor silindir hacmine sahip olan araçların oranı ise yüzde 1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde en çok beyaz renkli araçlar tercih edildi. Beyaz renkli araçların oranı yüzde 53.2

Yakıt türüne bakıldığında ise LPG yüzde 37.8 orana sahipken, hemen her markanın dikkatle üzerine düşmüş olduğu hibrit ve elektrikli motorlu araçların oranı yüzde 0.1 oldu.

TÜİK tarafından paylaşılan verilerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.