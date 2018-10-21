Tumblr'da Güvenli Mod Özelliği Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Facebook veya Twitter gibi ana akım sosyal medya platformları arasında yer almasa da Tumblr da oldukça popüler bir platform; özellikle genç nesiller arasında. Yetişkinlere yönelik içeriklere ev sahipliği yapmasıyla ünlenen Tumblr’da yeni bir hesap açtıysanız hesabınızda muhtemelen “Güvenli Arama” özelliği aktif olacaktır. Bunu kapatmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.
Web Tarayıcısında Güvenli Aramayı Kapatma
Tumblr’ı bilgisayarınızdan ziyaret ediyorsanız;
- Siteye giriş yaptıktan sonra panelinizin sağ üst köşesindeki insan simgesine tıklayın.
- Açılan menüden Ayarlar’ı seçin.
- Filtreleme alanını arayın, bu alanın yanında Güvenli Arama adında bir buton yer alır. Devre dışı bırakmak için bu butona tıklayın.
Mobil Cihazda Güvenli Aramayı Kapatma
Tumblr’ı mobil cihazınız ile kullanıyorsanız;
- Tumblr uygulamasını normal bir şekilde açın.
- Sağ alt köşedeki insana benzeyen simgeye dokunun.
- Hesaplar menüsüne erişmek için sağ üst köşedeki dişli simgesine dokunun.
- Açılan menünün en üstündeki Genel Ayarlar’ı seçin.
- Filtrelemeyi görene kadar aşağı kaydırın, görünce buraya dokunun.
- Bu aşamada Güvenli Mod adına bir alan görüyor olmanız gerekir. Buton mavi ise Güvenli Mod açıktır, devre dışı bırakmak için butona dokunun.