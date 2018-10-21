Tumblr'da Güvenli Mod Özelliği Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Özellikle gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılan Tumblr'da güvenli modun nasıl devre dışı bırakılacağını anlattık.

Facebook veya Twitter gibi ana akım sosyal medya platformları arasında yer almasa da Tumblr da oldukça popüler bir platform; özellikle genç nesiller arasında. Yetişkinlere yönelik içeriklere ev sahipliği yapmasıyla ünlenen Tumblr’da yeni bir hesap açtıysanız hesabınızda muhtemelen “Güvenli Arama” özelliği aktif olacaktır. Bunu kapatmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.

Web Tarayıcısında Güvenli Aramayı Kapatma

Tumblr’ı bilgisayarınızdan ziyaret ediyorsanız;

Siteye giriş yaptıktan sonra panelinizin sağ üst köşesindeki insan simgesine tıklayın.

Açılan menüden Ayarlar’ı seçin.

Filtreleme alanını arayın, bu alanın yanında Güvenli Arama adında bir buton yer alır. Devre dışı bırakmak için bu butona tıklayın.

Mobil Cihazda Güvenli Aramayı Kapatma

Tumblr’ı mobil cihazınız ile kullanıyorsanız;