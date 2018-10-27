Türk Bilim İnsanı'ndan Kanser Tedavisinde Önemli Keşif

ABD'deki Virginia Üniversitesi'nde araştırmalarına devam eden Prof. Dr. Mazhar Adlı, pankreas ve yumurtalık kanserine karşı iki önemli buluşa imza attı.

Sanko Üniversitesi'nin düzenlediği bir bilimsel toplantıya katılmak üzere Gaziantep'e gelen Prof. Dr. Mazhar Adlı, yumurtalık ve pankreas kanserine karşı gerçekleştirdiği buluşlarını açıkladı.

ODTÜ'yü bitirdikten sonra yüksek lisansını Harvard'da yapan ve daha sonra Virginia Üniversitesi'ne giren Adlı, burada 6 yıldır kendi laboratuarında çalışıyor.

Kanseri yok etmek ve kansere alternatif ilaçlar bulmak konusunda çalışmalar yapan Türk araştırmacı, CRISPR teknolojisi ile canlı hücredeki genetik kodda değişiklik sağladıklarını ve bu alanda buluşlara imza attığını ifade etti.

CRISPR teknolojisini anlatmak için genetik bilgiyi büyük bir kütüphaneye benzeten Prof. Adlı, belli bir yerde duran bir kitabın içinden bir sayfanın bir kelimesini değiştirebilecek hassasiyette işlemler yapabildiklerini söyledi.

Daha Az İlaçla Daha Etkili Tedavi

En ölümcül kanser türü olan pankreas kanseri ve yumurtalık kanseri üzerinde çalışmalar yapan Adlı'nın amacı, genlerin kanser ve tedavisi üzerindeki etkisini belirlemek ve bu sayede yeni tedaviler geliştirip daha az doz ilaç ile tedavi sağlamak.

Çalışmalarından birisi, hastalara uygulanacak olan kemoterapiyi düşürmek üzerine olan Prof. Adlı'nın diğer çalışması da yumurtalık kanserinde ilaca hemen direnç kazanan tümörleri tamamen etkisiz hale getirmenin yolunu bulmak üzerine. Bulgularını yakın zamanda bir makale ile de paylaşacağını söyleyen Adlı'nın sözleri şöyle:

"Bulduğumuz temel mekanizmalardan bir tanesi, kanserli hücre ilaca karşı dirençli hale gelirken, genetik bilgisini değil, bu genetik bilginin nasıl çalışacağını belirten epigenetik bilgisini değiştirdiğini gösterdik. Epigenetik bilgi değişebilen bir bilgi, genetik bilgi gibi sabit değil. Dolayısıyla biz epigenetik bilgiyi küçük molekül ilaçlarla çok daha kolay şekilde değiştirebiliyoruz. Fakat bunun için önce bu bilginin 20 bin genin hangilerinde değiştiğini bilmemiz gerekiyor. Biz de çıkacak olan makalemizde normal ve ilaca karşı dirençli kanserli hücrelerdeki epigenetik bilginin haritasını ortaya çıkardığımızı aktartık. Bu sayede hangi genlerin nasıl kontrol edildiğini gördük. Daha da önemlisi bu mekanizmayı epigenetik ilaçlar ile önleyebildiğimizi gösterdik."