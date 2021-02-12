Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanser için yeni bir ilaç geliştirdi. Doğrudan tümörlü bölgeye enjekte edilen bu ilaç, kanserli hücrelerin yok edilmesini ve yeniden üremesinin engellenmesini sağlıyor. Harvard'ın da dikkatini çeken ilaç, kansere karşı bir silah olacak gibi görünüyor.

Çalışmalarını ABD'deki Mayo Clinic bünyesinde sürdüren Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü, çağımızın hastalıklarından olan kanseri tedavi edebilecek yeni bir ilaç geliştirdi. Kullanımı kolay ve etki açısından geleneksel yöntemleri aşan ilaç, tümörlü bölgeyi yok ettikten sonra o bölgede bir süre daha kalıyor. Böylelikle de tümörlü hücrelerin yeniden üremesinin önüne geçilmiş oluyor.

Geliştirdiği ilaçla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanı, ilacın uygulanması için gerekli olan şeylerin bir şırınga ve ultrason cihazı olduğunu söylüyor. Geliştirdiği ilacın, kemoterapinin yol açtığı tüm yan etkilerden kurtardığını ifade eden Rahmi Öklü, geleneksel tedavilerde yüksek dozda ilaçlar kullanıldığını, ancak "iyonik sıvı" olarak isimlendirilen bu ilaçta yüksek doza da ihtiyaç olmadığını söylüyor. Türk bilim insanının geliştirdiği ilaç, tıp dünyasının ilgisini çekmiş durumda.

Türk bilim insanının ilacı, Harvard Üniversitesi'ni de etkiledi

Rahmi Öklü'nün geliştirdiği ilaç, tümörlü bölgeye geldikten sonra buraya en az 28 gün yerleşiyor. Süreç içerisinde tümörlü bölgeyi yok etmekle kalmayan ilaç, tümörlü hücrelerin yeniden üremesini de engelliyor. Bu da kanserin tekrarlamasının önüne geçiyor. Bilim insanı, geliştirdiği ilaç ile ilgili şu cümleleri sarf etti:

"Bunu ultrason altında enjekte edebilirsiniz. Süslü, pahalı ekipman, kurulum, malzeme yok. Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var. Bir diğer etkisi, bağışıklık sisteminin önemli hücresi olan yüksek seviyedeki T hücrelerinin tedavi alanlarına gelmesi. Bu önemli. Bu aynı zamanda immünoterapi yapmak için mükemmel bir zaman sağlıyor. Günümüzde immünoterapinin katı tümörler için olan yetersiz etkinliğini bu yöntemle artırabileceğiz."

Prof. Dr. Rahmi Öklü tarafından geliştirilen kanser ilacı, 10 Şubat'ta yayımlanan "Science Translational Medicine" isimli tıp dergisinin kapağında da yer alarak duyuruldu. Ayrıca Harvard Üniversitesi de bu ilaçtan etkilendi. Üniversitenin internet sitesinde güncelleme yapan yetkililer, Öklü'nün ilacını "kanserle mücadelede önemli gelişme" şeklinde lanse etti.