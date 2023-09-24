Yerli olmasıyla övündüğümüz çok sayıda Türk markası, yabancı markaların çatısı altına girdi… Bu içerikte yine Türkiye'nin yabancı markalara satılan köklü markalarına göz gezdireceğiz.

Bazı markalar tamamen bazı markalarsa bir kısım hisselerini yabancı şirketlere satarak artık yerli malı yurdun malı kategorisinden çıkış yaptı.

Sebepleri değişse de gururla Türk markası olarak andığımız ve kullandığımız çoğu markanın yabancı şirketlerin portföyünde yer aldığını görüyoruz.

Bu içeriğin birinci bölümüne de göz atabilirsiniz:

Sofralarımızda sıkça gördüğümüz İçim ve Dost artık Fransız.

2015 yılında İçim ve Dost markalarını üreten Ak Gıda’nın çoğunluk hisseleri Fransız gıda firması Lactalis’e satıldı.

Peki ya zeytinyağlarımız? Onlarda da durum pek farklı değil...

Komili, Kırlangıç ve Sezai Ömer Madra markalarını bünyesinde barındıran Ana Gıda, 2016 yılında Amerikan merkezli Koninklijke Bunge tarafından satın alındı.

Filiz’se 2003 yılında kalan hisselerinin de satılmasıyla tamamen İtalyan makarna devi Barilla’nın oldu.

Bizim Mutfak’sa artık bizim değil Japonların markası.

2002 Yılında Ülker gibi markaların da sahibi olan Yıldız Holding'in çatısı altına girmiş olan Örgen Gıda ve Örgen Gıda altında üretilen Bizim Mutfak markası, Örgen Gıda’nın tamamının 2016 yılında Japon Ajinomoto’ya satılması ile bir Japon markası oldu.

Hobby, Hindistan markası; İpek’se Fransa markası oldu.

Hobby 2010 yılında Hindistan merkezli bir firma olan Dabur’a, İpek’se 2007 yılında Fransız merkezli L’Oréal’e satıldı.

Canbebe, 2000 yılında Belçikalı Ontex’e satıldı.

Ontex’se 2010 yılında Amerika merkazli firmalar olan Golman Sachs Capital Partners ve Texas Pacific Group tarafından satın alındı.

MNG Kargo’ysa yakın zamanda Almanya merkezli DHL Group’a satıldı.

DemirDöküm, Almanlara; Baymak’sa Hollandalılara satıldı.

DemirDöküm’ün %72.56’lık hissesi, 2007 yılında Almanya merkezli Vaillant Group’a satıldı.

Daha önce %50’lik hissesini Hollanda merkezli BDR Thermea’ya satan Baymak, 2013 yılında kalan hisselerini de aynı firmaya satmasıyla Baymak’ın tamamı BDR Thermea’ya ait olmuş oldu.

Mutlu Akü’nün %75’lik hissesi, Hollanda merkezli Metair’e satıldı.

Peki ya bankalarımız? Onlar da yabancı şirketlerin himayesinde…

2006 yılında hisselerinin bir kısmı Yunanistan merkezli NBG’ye satılan Finansbank’ın, %99,8’lik hissesi 2013 yılında Katar merkezli QNB grup tarafından satın alındı.

2012 yılından bu yana Garanti bankasının hisselerini almaya başlayan İspanya merkezli BBVA, 2022 yılında Garanti BBVA’nın hisselerinin %85,97’sine sahip hale geldi.

2006 yılından bu yana yabancı şirketler arasında 3 defa el değiştirmiş olan DenizBank, 2019 yılında Dubai(Birleşik Arap Emirlikleri) merkezli Emirates NBD tarafından satın alındı.

Satılan Türk markalarını derlememizin 2. bölümünü de böylece noktalayalım. Tabii tahmin edersiniz ki bunlar yabancı şirketlerin himayesine girmiş markalarımızdan yalnızca bazıları.