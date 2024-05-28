İstanbul merkezli oyun stüdyosu Shadowfall, PlayStation resmî iş ortağı oldu. Şirket, Türk mitolojisini anlatan yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu.

PlayStation cephesinde en çok da Türk oyuncuları sevindirecek bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli oyun stüdyosu "Shadowfall Studios" PlayStation'ın resmî iş ortağı oldu. Sadece bununla da yetinmeyen Shadowfall Studios, büyük bir oyun üzerinde çalıştığını da açıkladı.

Yaşanan gelişmenin daha da heyecan verici bir tarafı var. Shadowfall Studios, şimdilik "Project Daeron" olarak kodladığı yeni oyunu için önümüzdeki günlerde önemli bir adım atacak. Bu bağlamda; oyunun ilk tanıtım videosu resmen yayımlanacak.

Project Daeron, Türk mitolojisini anlatan bir oyun olacak

PlayStation'ın resmî iş ortağı hâline gelen Shadowfall Studios, üzerinde çalıştığı oyunla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak oyunun Türk mitolojisini anlatacağı bilgisi paylaşılmış durumda. Fantastik bir dünyada geçecek oyun, bol aksiyonlu ve sürükleyici bir hikâyeye sahip olacak.

Bu arada; Türk mitolojisini anlatacak oyunun PlayStation 5'e özel olacağını düşünmeyin. Şirketin resmî internet sitesindeki bilgiye göre PC'ler de bu oyunu destekleyecek. Xbox cephesi içinse yapılmış bir açıklama bulunmuyor.