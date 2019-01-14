Yapay zeka destekli chatbotlar üzerine uzun yıllardır çalışmalar yürüten Türk kökenli şirket Cbot, e-Ticaret devi Amazon için bir chatbot geliştirdiklerini duyurdu.

Bankacılık, e-ticaret, telekomünikasyon ve çağrı merkezleri gibi müşteri deneyimi iyileştirmelerinin kritik öneme sahip olduğu sektörlerde yapay zekanın kullanımı günden güne artıyor. Müşteri soru ve sorunlarını reel bir kişiyi araya sokmadan yapay zeka desteği ile çözüme kavuşturan chatbotlar ile bu noktada en önemli uygulamalardan biri.

Dünyaca ünlü teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde ve Türkiye’de birer Ar-Ge merkezine sahip olan Cbot, kullanıma sunduğu gelişmiş chatbotları ile Amazon ve eBay gibi dünya çapında hizmet veren şirketler başta olmak üzere pek çok şirketle ortaklık kurarak faaliyetlerini genişletiyor.

Şirketin son 5 yıldır üzerinde çalışmış olduğu Doğal Dil İşleme Motoru (NLP Engine), latin alfabesi kullanan tüm dilleri destekleyen muhteşem genişlikte bir alt yapıya sahip. Bu geniş alt yapı, global rakiplerle Türkçe’de karşılaştırıldığında, şu anda en yüksek doğruluk oranını veren doğal dil işleme teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.

Cbot’un kurucusu olan Mete Aktaş, dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Amazon için geliştirdikleri chatbotunun ürün önerisi sunma özelliği gibi gelişmiş bir özelliğe sahip olduğunu dile getirirken, geliştirdikleri botlarda müşterileri soruları yanıtlama, müşteriye hedef bazı sorular sorarak ürün önerisinde bulunma, satış sonrasında müşteri desteği sağlayama gibi özellikler yer aldığını belirtti.