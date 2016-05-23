Toplumların sanat konusunda üretken oldukları Rönesans gibi dönemlerden kalma, çok sayıda klasik tablo var. Ayrıca bu klasik tabloların arasında faklı zaman dilimlerinde yaşamış, sanat dünyasının efsanesi olan isimler de yer alıyor. Neredeyse her insanın bir şekilde bir yerde gördüğü bu resimler, popüler kültürün de en büyük kaynakları arasında.
Peki popüler kültürün bir fabrika gibi işlediği yer neresi? Elbette sosyal medya. Türk tasarımcı Hayati ise Instagram üzerinden Hayati’nin Evreni adıyla tasarımlarını paylaşıyor. Klasik tablolardaki karakterleri ustalıkla modern dünyaya taşıyan serisi ise küresel çapta büyük beğeni topluyor. Hayati’nin Evreni’nde Van Gogh çapkınlık, Mona Lisa Dele Alli Challenge yapıyor.
Şimdi gelin Hayati’nin Evreni’nde kısa bir tura çıkalım: