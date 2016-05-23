Yaptığı görsel montajlarla Instagram’da insanları kavram kargaşasına sürükleyen bir Türk tasarımcı, son tasarımıyla sosyal medyada ses getirdi. Klasik tablolarda yer alan karakterleri günümüz dünyasına ustalıkla taşıyan sanatçı, yeni bir akım başlatmış oldu.

Toplumların sanat konusunda üretken oldukları Rönesans gibi dönemlerden kalma, çok sayıda klasik tablo var. Ayrıca bu klasik tabloların arasında faklı zaman dilimlerinde yaşamış, sanat dünyasının efsanesi olan isimler de yer alıyor. Neredeyse her insanın bir şekilde bir yerde gördüğü bu resimler, popüler kültürün de en büyük kaynakları arasında.

Peki popüler kültürün bir fabrika gibi işlediği yer neresi? Elbette sosyal medya. Türk tasarımcı Hayati ise Instagram üzerinden Hayati’nin Evreni adıyla tasarımlarını paylaşıyor. Klasik tablolardaki karakterleri ustalıkla modern dünyaya taşıyan serisi ise küresel çapta büyük beğeni topluyor. Hayati’nin Evreni’nde Van Gogh çapkınlık, Mona Lisa Dele Alli Challenge yapıyor.

Şimdi gelin Hayati’nin Evreni’nde kısa bir tura çıkalım:

Sola kaydırmalı kavram karmaşası:

Bu sırada Rick ve Morty:

Deadpool 2'den bir spoiler:

Hanimiş de hanimiş Alişimin vaftiz babası:

Hayallerim yıkılıyor:

Bu ikili yine bir hata yaptı:

Fransız Devrimi'ne küçük bir dokunuş:

Euro 2024 yetmeyince gidip Da Vinci'yle ürün yerleştirme yapan Nusret: