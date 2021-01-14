Türk Telekom'dan 2 GB İnternet Hediyeli Kampanya

Türk Telekom, yapmış olduğu açıklama ile TL yükleme, paket satın alma gibi işlemler için kredi kartını Online İşlemler uygulamasına kaydedenlere haftalık 2 GB internet hediye edeceğini duyurdu.

Türkiye’nin en büyük mobil operatörlerinden Türk Telekom, kullanıcıların işlemlerini şubelere gitmeden ya da telefonla görüşme yapmadan gerçekleştirebilmesini sağlayan mobil uygulaması Online İşlemler için yeni bir kampanya başlattı.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre TL yükleme, paket satın alma gibi ödeme işlemlerinde hız kazanmak için kredi kartını uygulamaya ilk kez kaydeden Türk Telekom faturasız hat sahiplerine, haftalık 2 GB mobil internet hediye edilecek. Söz konusu hediye internet, kredi kartını kaydeden müşterilerin hatlarına otomatik olarak tanımlanacak.

"Daha fazla kullanıcının bu hizmetten faydalanmasını hedefliyoruz"

Kampanya ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Telekom Mobil Hizmetler Direktörü Yeşim Arı, “Online İşlemler uygulamamızın kredi kartı entegrasyonuyla müşterilerimizin işlemlerini tek bir dokunuşla, kolayca tamamlamalarını sağlıyoruz. Sunduğumuz 2 GB internet hediyesiyle müşterilerimizin mobil deneyimini zenginleştirirken daha fazla kullanıcının bu hizmetten faydalanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.