Türk Telekom, 2018 Yılı İçin 1.4 Milyar TL Zarar Açıkladı

Geçtiğimiz yıl büyük bir gürültü ile hisselerinin büyük bir kısmı bankalara devredilen Türk Telekom, 2018 yılı için toplamda 1.4 milyar TL zarar açıkladı.

Türkiye’nin telekomünikasyon devi olan Türk Telekom, 2018 yılı son mali çeyreğinde 2.2 milyar TL kar elde ettiğini açıklarken, TL’nin döviz kuru karşısında değer kaybetmesi nedeni ile 2018 yılı genelinde 1.4 milyar TL zarar ettiğini açıkladı. Türk Telekom, üçüncü çeyrek için yaptığı açıklamada 3.6 milyar TL zarar ettiğini bildirmişti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre şirketin geçtiğimiz yılki toplam hasılatı, bir önceki yıla göre %12.6 artış göstererek 20.4 milyar TL seviyesine ulaştı. Türk Telekom’un 2019 yılı için tahminleri ise konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) 2018'e göre %15-16 seviyelerinde artış ve konsolide FAVÖK'ün 10-10.2 milyar TL seviyelerine ulaşması yönünde. Konsolide yatırım harcamalarının ise 5.5-5.7 milyar TL seviyelerinde olması bekleniyor.