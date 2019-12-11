Türk Telekom Kullanıcıları, SMS Servislerin Abone Yapılıyor

Kullanıcılar tarafından yapılan şikayetlere göre Türk Telekom kullanıcıları, haberleri olmadan SMS servislerine abone yapılıyorlar. Türk Telekom ise kullanıcıların abone olmayı kendilerinin tercih ettiğini belirtiyor.

Başta Türk Telekom kullanıcıları olmak üzere bazı GSM operatörü kullanıcıları tarafından aktarılan bilgilere göre şirketler, elektronik ortamda onayını almadığı cep telefonu abonelerini ücretli SMS (kısa mesaj) hatlarına abone yapıyor. Bu abonelikler kullanıcılara aylık aylık 18 TL ile 21 TL arasında değişen ek faturalar çıkarıyor.

Haberleri ve istekleri dışında SMS hatlarına abone yapılan kullanıcılar, bu aboneliklerden kurtulmak için de büyük çaba sarf etmek zorunda kalıyorlar. Aboneliklerin bilgileri dışında gerçekleştiğini tüketici mahkemelerine aktaran kullanıcılar, ödedikleri ek faturalar için para iadesi alabiliyorlar.

Yanlışlıkla dokunarak, SMS servislerine abone olabilirsiniz

Türk Telekom kullanıcıları, akıllı telefonlarındaki onlarca uygulamadan biri olan SIMMenü uygulamasına tıkladıklarında açılan pencere astroloji, haber, spor, bilgi, eğlence, politika gibi çeşitli başlıklarla karşılaşıyorlar. Merak neticesinde ya da yanlışlıkla bir seçeneğe dokunacak olursanız sistem sizi direkt olarak o başlığın abonesi yapıyor.

İşin daha da kötü tarafı, yanlışlıkla bir SMS servisine abone olsanız dahi, servise ön abone olduğunuza dair bir bildirim almıyorsunuz. Eğer durumun farkına varmayıp tüm başlıklara tek tek dokunursanız, farketmeden tüm başlıkların SMS servislerine ön abone oluyorsunuz ve bu abonelikler size ek fatura olarak yansıyor.

Ön abonelikten sonra cihazınıza servislerle ilgili SMS’ler geliyor ancak günlük yaşantınız sırasında ‘alışık olduğunuz’ kampanya mesajlarından biri olarak görüp bu SMS’lere dikkat etmeyebiliyorsunuz. Sistem, siz bu görmezden geldiğiniz SMS’leri almaya başladıktan 10 gün sonra sizi servise resmen abone yapıyor. Bu andan itibaren tekil servisler 4 TL, abonelik olarak hizmet veren servisler ise 18 TL ve 21 TL ek ücret çıkarıyor.

Konuyla ilgili olarak çok fazla şikayet aldıklarını belirten Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Elektronik ortamda abonelik kuralları yasayla belirlenmiş durumda. Tüketiciye önce alacağı hizmet karşılığında ne kadar ödeme yapacağı bilgisi sunulacak. Sonra sözleşme ekranı açılacak. Tüketici sözleşmeyi kabul edip onaylarsa abonelik başlayacak. Kimse sözleşmeye onay almadan, bir yere tıkladı diye tüketiciyi abone yapıp parasını alamaz.” şeklinde konuştu.

Türk Telekom: Kullanıcılar kendileri abone oluyorlar

Türk Telekom ise kendini savunarak kullanıcıları herhangi bir servise zorla abone yapmadığını belirtti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, “İnsanlar uygulamaya kendileri giriyorlar, kategorileri seçiyor. Hemen ücret alınmıyor. 10 gün boyunca sürekli mesajla aboneleri bilgilendiriyoruz. 10 günün sonunda kendilerine mesajlarla bildirilen ücretler alınmaya başlıyor.” ifadeleri kullanıldı.