Türkiye ve Romanya İnternet Fiyatlarının Karşılaştırması

Ülkemizdeki internet fiyatları, 1 Ocak 2019’dan sonra iyice cepleri yakacak. Ayrıca bu fiyatlar, ülkemizdeki asgari ücrete oranla çok yüksek tutarları ifade ediyorlar. Peki Avrupa’nın ve dünyanın en yüksek internet hızlarına sahip Romanya ile Türkiye’deki fiyatlar arasında nasıl bir fark var? Gelin birlikte cevaplayalım.

2018’in yaz aylarında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Romanya, Avrupa’nın en hızlı mobil internet bağlantısına sahip ve dünyada da bu konuda 5. sırada yer alıyor. Elbette bu hız ölçümleri son kullanıcıya yönelik olan hizmetlerin ortalamasına göre yapılıyor. Bir başka açıdan Romanya’daki internet kullanıcıları dünyanın en hızlı internet ağlarından birisini kullanıyorlar.

İngiliz araştırma şirketi Cable’ın araştırmasına göre Romanya’da internetten ortalama dosya indirme hızı, 48 Mbps dolaylarında. Bu ortalama değerin, ülkedeki düşük hıza sahip bağlantıların etkisinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani her bölgede 48 Mbps’lik standart bir bağlantıdan değil, bazı bölgelerde minimum 100 Mbps, bazı bölgelerde de 24 hatta 10 Mbps’ye kadar düşen hızlardan söz ediyoruz.

Romanya’daki standart internet hizmetleri ve fiyatlarını daha iyi anlamak için ülkenin en köklü telekom firması Orange’ın tarifelerine bakalım:

Kullanıcılarına 3 farklı paket sunan Orange, bağlantı dışında fiyatlara Wi-Fi özellikli bir modem ve TV hizmetini de dahil ediyor. Söz konusu paketlerin fiyatları aylık 8 ila 11 Euro arasında değişiyor. Karşılaştırma yapmak için ülkemizdeki mevcut taban fiyatlara en yakın olan Home Net 1000 paketi üzerinden gideceğiz. Bulunduğunuz bölgeye ve sahip olduğunuz altyapıya göre her paketin düşük, orta ve yüksek standartlarda bağlantı sunduğunu söylemeliyiz. Paketin detayları şu şekilde:

Orange Romania Home Net 1000 tarifesi:

Maksimum indirme / yükleme hızı: 970 Mbps / 490 Mbps

970 Mbps / 490 Mbps Ortalama indirme / yükleme hızı: 570 Mbps / 400 Mbps

570 Mbps / 400 Mbps Minimum indirme / yükleme hızı: 10 Mbps / 10 Mbps

10 Mbps / 10 Mbps Taahhütsüz kurulum bedeli: 60 Euro

60 Euro Taahhütlü kurulum bedeli (12-24 ay): 0 Euro

0 Euro Modem ücreti: 12 ay sözleşmeliye aylık +4 Euro, 24 aylık sözleşmeliye aylık +0 Euro

12 ay sözleşmeliye aylık +4 Euro, 24 aylık sözleşmeliye aylık +0 Euro Taahhüt bozumunda yansıtılan modem ücreti: 90 Euro

90 Euro Fiyat: 11 Euro / 66,60 TL

Not: Romanya'dan bildiren takipçilerimize göre daha uygun fiyatlı internet hizmetleri de mevcut. Orange, altyapı ve hizmet standartları açısından Romanya'nın en büyük telekomünikasyon firması. Daha doğru bir kıyaslama için seçimimizi bu yönde gerçekleştirdik.

Peki Romanya’daki bu internet tarifesinin, Türk Telekom'un sunduğu en yakın özelliklere sahip tarifesiyle arasında nasıl bir fark var?

Seçtiğimiz tarife 11 Euro yani 66,60 TL değerindeydi. Türk Telekom’un 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya koyacağı Limitsiz İnternet Çağı tarifeleri listesinde, Orange Home 1000 tarifesine teknik açıdan en yakın paketin özellikleri şu şekilde:

Maksimum indirme hızı: 100 Mbps

100 Mbps 24 ay taahhütlü fiyat: İlk 12 ay 335,90 TL, ikinci 12 ay 345,90 TL

İlk 12 ay 335,90 TL, ikinci 12 ay 345,90 TL Modem ve cayma bedeli tutarları henüz netleşmiş değil, TV hizmeti bulunmuyor.

Romanya’daki internet fiyatlarının asgari ücrete oranıyla, Türkiye’deki fiyatların asgari ücrete oranı kıyaslaması:

Romanya ile Türkiye arasında standart altyapı hizmetlerinin arasında ciddi bir fark olduğunu görmek zor değil. Bu nedenle ülkemizin en büyük altyapı sorumlularından olan Türk Telekom’un özdeş tarifesi ile asgari ücret oranı kıyaslaması yapıyoruz.

Romanya’da asgari ücret: Aylık net 1162.50 RON, yani 1515 TL

Aylık net 1162.50 RON, yani 1515 TL Türkiye’de asgari ücret: Aylık net 1603 TL

İki ülkedeki asgari ücretin, seçilen internet tarifelerinin fiyatlarına TL bazında oranı:

Romanya: Asgari ücret / Aylık fatura bedeli: 22,7

Türkiye: Asgari ücret / Aylık fatura bedeli: 4,7

Romanya’da asgari ücretli bir çalışan her ay internet ücretinin 22,7 katını kazanıyor. Türkiye’deki asgari ücretli bir çalışan, 1 Ocak 2019'dan itibaren en yakın standartlara sahip hizmetin yalnızca 4,7 katını kazanabilecek. TÜİK'in geçtiğimiz hafta açıkladığı asgari ücret beklentisine göre en yüksek tutar 2.213 TL düzeyindeydi. Asgari ücretin bu beklentiye göre resmiyet kazandığını varsayarsak, bu oran 6,5'e yükseliyor. Yani TÜİK'in maksimum asgari ücret beklentisi gerçekleşse bile Türkiye'deki bir çalışanın aylık ücreti, Romanya'daki söz konusu hizmete en yakın olan tarifenin aylık ücretinden 6,5 kat fazla olabiliyor.

Ayrıca her iki internet hizmetinin arasında hız ve altyapı konusunda ciddi bir fark olmasının yanı sıra, uygulanan ücret politikaları arasında da ciddi bir fark var.