Yeni bir dil öğrenmek ve bu dili konuşabilmek, kulağa her zaman çok zorlayıcı geliyor. Açıkçası bu süreç, zaman ve emek gerektiren bir iş. Fakat imkansız değil!

Peki ana dili Türkçe olan biri, en kolay hangi dilleri öğrenebilir? Örneğin İngilizce, gerçekten zannedildiği kadar zor mu ve kuralları gereği Türkçeye uzak mı?

Hazırsanız, Türkçe konuşanların en kolay öğrenebileceği 7 dile bakalım.

1. Fince

Fince, yaklaşık 6 milyon kişi tarafından konuşulan ve kökleri Ural dil ailesine dayanan bir dil. Tıpkı Türkçe gibi sondan eklemeli bir yapıya sahip ve bu dilde kelimelere anlam katmak için son ekler kullanılıyor.

Ayrıca Fince, aynı Türkçe gibi sistematik bir dil. Bu da öğrenmeyi çok daha az kafa karıştırıcı bir hâle getiriyor. Yine Fransızcada karşınıza çıkan karmaşık fiil çekimlerine bu dilde rastalamak mümkün değil.

2. Macarca

Fince ile aynı dil ailesinden olan Macarca, Türkçe ile olan benzerliği ile dikkati çekiyor. Bu dil, tıpkı Türkçe gibi sondan eklemeli bir yapıya sahip.

Ayrıca Macaristan’ın köklü tarihi ve Türklerle geçmişteki etkileşimleri, bu iki dili birbirine yakınlaştıran en önemli etkenlerden biri. Çünkü Eski Macar alfabesi, Türklerin kullandığı Orhun Alfabesi’nden türetilmiş.

Yine kelime mantığı da örtüşüyor. Örneğin Macarcada araba, “autó”. Bu kelimeye “-m” eklediğinizde tıpkı Türkçe’deki gibi “benim arabam” anlamına geliyor.

3. Azerbaycan Türkçesi

Türkçe konuşanların en kolay öğreneceği dillerin başında elbette Azerbaycan Türkçesi geliyor. Çünkü bu dil, Türkiye Türkçesi gibi Oğuz grubuna ait. Bu sebeple iki dil, birbirine çok yakın.

Azerbaycan Türkçesinin kendine has bazı dil özellikleri var fakat bu dili, Türkiye’nin farklı bölgelerinde konuşulan bir şive gibi düşünmek mümkün. Yani gramer kuralları ve kelime dağarcığı göz önüne alındığında Azerbaycan Türkçesini öğrenmek, Türkiye Türkçesi konuşan biri için çok kolay.

4. Japonca

Japonca, ilk etapta farklı alfabesi ve karmaşık yazı sistemi ile gözünü korkutabilir fakat bu dil, Türkçe ile dil bilgisi açısından birçok ortak noktaya sahip.

Örneğin Japoncadaki cümle öğelerinin sıralanışı, tamlayan-tamlanan uyumu ve eklerin kullanımı, Türkçeye oldukça benzer. Tıpkı Türkçe gibi eklemeli bir dil olan Japoncayı, aslında tüm bu benzerlikler sayesinde öğrenmek mümkün.

5. Korece

Korece esasen telaffuz açısından Türkçeye çok yakın. Bu dil tıpkı Japonca ve Türkçe gibi sondan eklemeli. Modern alfabeleri ise aslında geçmişteki karmaşık sistemlerden kurtulmuş ve olabilecek en pratik hâle getirilmiş.

Alfabeleri ilk etapta aynı Japonca gibi çok karmaşık gelebilir ancak alfabe öğrenildikten sonra bu dili anlayabilmek, tahmininizden çok daha kolay.

6. Farsça

İran’ın zengin kültürel geçmişinden gelen Farsça, hepimizin bildiği gibi Türkçeye kültürel bağlar sayesinde oldukça yakın. Aslında Farsça, Türkçeden farklı bir alfabeye sahip olsa da çok basit bir dil bilgisine sahip.

Ayrıca bu dilde kelimeler, Almanca gibi cinsiyete göre ayrılmadığı için gramer açısından birçok Hint-Avrupa diline göre çok daha kolay öğreniliyor. Hatta siz farkında olmasanız da aslında günlük hayatta kullandığınız çoğu kelimenin kökeni Farsçaya dayanıyor.

7. İngilizce

Bu listede İngilizceyi görmek sizi bir miktar şaşırtmış olabilir. Ancak İngilizce, karmaşık gramer kurallarından arınmış bir yapıya sahip. Öte yandan bu dil, fiillerin fazla çekimlenmesine gerek duymadan anlaşılır cümleler kurabilmenize olanak sağlıyor.

Günlük kelime dağarcığına hâkim olduğunuzda, pratik yaparak İngilizce bilginizi geliştirmeniz mümkün. Yine modern çağda birçok kelimenin İngilizce kökenli olduğunu ve kafanızı çevirdiğiniz her yerde İngilizce kelimeler görebileceğinizi hatırlatmadan geçmeyelim.

Özetle bu 7 farklı dil, çeşitli sebeplerle Türkçe ile bir benzerlik veya yakınlık kuruyor. Yani ana dili Türkçe olan birinin, aslında bu dilleri öğrenmesi hayal değil!

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