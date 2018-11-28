Turkcell'den Türkiye'nin İlk Uçan Baz İstasyonu: Dronecell

Turkcell, ilk uçan baz istasyonu Dronecell'in yeni reklam filmini yayınladı.

Türkiye’nin uçan ilk baz istasyonu Dronecell havalandı. 4.5G hizmeti verebilmek için Turkcell tarafından üretilen Dronecell, istediği her yerden havalanıp kapsama alanı dışında olan bölgelere ses ve data hizmeti sağlayacak. Bu yeni ve bir o kadar da faydalı teknolojinin yeni reklam filmi de yayınlandı.

Günümüz teknolojilerine ayak uyduran Turkcell, senelerdir yürüttüğü teknolojik çalışmalar ile çıtayı daha da yukarılara çıkarıyor. Her yere ulaşabilmek ve olası sel, deprem, heyelan gibi doğal afet durumlarında acil yardım sağlayabilmek için uçan baz istasyonu Dronecell'i üreten firma, ''Hiçbir zaman kullanmamak dileğiyle.'' vurgusunu yaptı.

İlk uçan baz istasyonu olan ve 40 dakika boyunca havada kalabilen Dronecell, 120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4.5G hizmeti verebilecek bir kapasiteye sahip. Ayrıca girilen koordinatlara otomatik olarak gidebilen Dronecell, istenildiği noktaya geldiğinde motorlarını kapatıp sabit bir çekim noktası gibi uzun süre 4.5G hizmeti sağlayabiliyor.