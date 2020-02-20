Turkcell, Dijital Güvenlik Servisi'ni Kullanıma Sundu

Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden Turkcell, kullanıcıları zararlı sitelere karşı uyaracak yeni bir güvenlik hizmet geliştirdi. Mobil internet deneyimini daha güvenli kılacak olan servis, dolandırıcılık amaçlı kurulan sitelere karşı tam koruma sağlamayı vadediyor.

Geçtiğimiz hafta, Çinli teknoloji devi Huawei ile 'Mobil Ekosistem İş Birliği’ anlaşmasına imza atan Turkcell, bu kez de hattınız üzerinden internette dolaşırken sizi tüm tehditlerden korumayı vadeden ‘Dijital Güvenlik Servisi’ adlı yeni hizmeti ile karşımıza çıktı.

Kimlik hırsızlığı ve mali dolandırıcılığın gerçek bir tehdit haline geldiği dijital dünyada, müşterilerine bu ve benzeri tehlikelere karşı korumak isteyen şirket, mobil internetin daha güvenli şekilde kullanılabilmesinin etkili bir yolunu sunuyor.

Turkcell’in kendi siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan Dijital Güvenlik Servisi, e-ticaret ve bankalara ait resmi internet sitelerinin kopyalarını yaparak, ‘fishing’ (oltalama) yöntemi ile insanları tuzağa düşürmeye çalışan sahte sitelere karşı koruma vadediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, yeni hizmet ile esas amaçlarının, müşterilere daha güvenli bir mobil internet deneyimi sunmak olduğunu söyledi. Dijital dönüşümün hayatımızın her noktasında yer almasının, bireysel siber güvenlik tehditlerini de beraberinde getirdiğine vurgu yapan Tansuğ, “Yeni hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınması olasılığını önemli ölçüde engelliyor” şeklinde konuştu.

Turkcell Dijital Güvenlik Servisi nasıl kullanılır?

Turkcell hattınız üzerinden internette dolaşırken sizi her türlü tehlikeden koruyan Dijital Güvenlik Servisi, herhangi Wi-Fi noktasına bağlandığınız takdirde devreden çıkıyor. Sadece hücresel veri kullanımında aktif olan servis, aylık 2,49 TL gibi bir ücrete sahip.

Dijital Güvenlik Servisi’ne abone olmak için, Dijital Operatör uygulamamız üzerinden ya da GUVENLIK yazıp 2200’a mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca Turkcell mağazalarından veya çağrı merkezlerinden de abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebileceğinizi belirtelim.