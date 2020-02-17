Turkcell TV+ İncelemesi: Abone Olmaya Değer mi?

Seyir keyfini doğrudan yönetebileceğiniz, yayınları durdurup başlatabileceğiniz ve kendi arşivi ile film izleme keyfinize keyif katabileceğiniz Turkcell TV plus için detaylı bir inceleme hazırladık. Turkcell TV+ kullanımına dair Android ve iPhone sürümlerinde neler var? Nasıl çalışıyor?

Dijital platformların sayısı giderek artıyor. Ülkemizde ise özellikle mobil operatörlerin verdikleri özel hizmetler, Netflix gibi küresel rakiplere farklı alternatifler oluşturuyor. Turkcell TV+ da bunlardan birisi. İçerikleri her geçen gün zenginleşen Turkcell TV+, bazı Turkcell abonelikleriyle ücretsiz, bazılarıyla ek ücret karşılığında kullanılabiliyor.

Peki Turkcell TV+, fiyatı ve özellikleriyle başka operatördeyseniz Turkcell'e geçmeye ya da ekstra ücret ödemeye değer mi? Bugün temel olarak bu sorunun cevabını verebileceğimiz detaylarıyla Turkcell TV+ hizmetine yakından bakıyoruz.

Turkcell TV Plus hangi paketlerle ücretsiz olarak veriliyor?

Turkcell abonelerine genellikle giriş paketlerini ücretsiz veren Turkcell TV+, ekstra sinema kanalları ve belgesel kanalları gibi yayınları izlemek istediğiniz anda ücretli paketlere geçiş yapıyor. Platformun verdiği paketlerde giriş paketi ve ulusal ve uluslararası yayınların paketleri oluyor. Ayrıca içerikleri bağımsız olarak satın alma seçeneği de sunulduğu için günlük kullanıma uygun bir sistemi var.

Turkcell'in zaman zaman düzenlediği kampanyalar ile yer yer belgesel kanallarını ve sinema kanallarını birkaç ay ücretsiz izlemek mümkün oluyor. Onun dışında bütün paketlere ek ücretlerle ulaşıyorsunuz.

Turkcell TV Plus dizi, film, belgesel ve diğer içerik çeşitliliği ne düzeyde?

İçeriklerin arasında pek çok dizi, film, belgesel ve eğlence kategorisini barındıran Turkcell TV+, kendine has bir arşivleme sistemine sahip. Şayet belgesel ve dizi film içeriklerini TV'ye benzer bir akışa sahip kanallardan izlerseniz, ek ücret ödemenize gerek kalmıyor. Ancak dijital bir platform olduğu için bant yayınları beklentilerinizi karşılamayabilir.

Bu kanallar haftanın 7 günü 24 saat sinema, dizi ve belgesel yayını yapan kanalları da seviye seviye aylık ücretlerle açtırabilirsiniz. Nitekim bu kanalların uydulardaki sinema, dizi ve belgesel kanallarından çok da farkları bulunmuyor. İstediğiniz içeriği istediniz zaman, istediğiniz kısımdan izlemeniz mümkün olmuyor.

Sunulan diğer seçenekler ise satın alma ya da kiralama sistemleri. Arşivde bulunan dizi, film ya da belgeselleri, Turkcell faturanızla birlikte ödemek kaydıyla izlemeniz mümkün. Arşivde ise eski tarihlerde yayınlanmış olsa da kült diziler, önemli belgeseller ve ödüllü filmler bulunuyor.

Peki Netflix, BluTV, Puhu TV gibi rakiplerinden ne farkı var?

Netflix, Blu TV ve Puhu TV gibi yayın platformlarında daha çok arşivlenmiş ve platforma özel üretilen içerikler bulunuyor. Bu platformların ana hizmeti bant yayını yapan geleneksel TV benzeri kanallar değil, statik içeriklerden oluşuyor. Turkcell TV+ ise statik içeriklerden çok bant yayını hizmetiyle öne çıkıyor.

Turkcell TV plus internet üzerinden televizyon yayınlarını seyredebileceğiniz bir platform olduğundan dolayı, ulusal ve uluslararası yayınları izleyebiliyorsunuz. Elbette tüm bu yayınları durdurma, geri sarma ve sonradan seyretme özellikleri de var. Bildiğiniz üzere Netflix ve Blu TV gibi platformlarda içerikler zaten sabit olduğu için bu seçeneğe ihtiyaç duyulmuyor.

Turkcell TV+’ın eksileri:

Film ya da dizi izlemek için seç izle seçeneği bulunuyor ve bunların genellikle %90’ı ücretli oluyor.

Kanalların HD olması güzel olsa da rakiplerine oranla (uydu yayınları) kanal sayıları yetersiz kalabiliyor.

Yan uygulamalarda uyumluluk sorunları sık sık yaşanabiliyor.

4K yayın seçeneği bulunuyor lakin 4K yayın bir ya da iki tane oluyor (tabi daha da gelişecektir).

İçerik ya da abonelik ücretleri herkes için uygun düzeyde değil.

Turkcell TV+’ın artıları:

İzlediğiniz bir televizyon dizisini ya da filmini istediğiniz gibi durdurup oynatabiliyorsunuz.

Ekran içinde ekran özelliği sayesinde başka bir yerde başlamak üzere olan programı takip edebiliyorsunuz.

Maksimum 24 saat geri alma özelliği ile kaçırdığınız bir içeriği rahatlıkla seyredebiliyor ve ileri, geri sarabiliyorsunuz.

Turkcel TV+’ı denemek için Android ya da iOS cihazlarınıza aşağıdan yükleyebilirsiniz:

Sonuç olarak Turkcell TV Plus, bir platform olarak Turkcell'in diğer hizmetlerinin tamamlayıcısı konumunda. Bir başka deyişle bu hizmet, Turkcell'in diğer hizmetleriyle desteklendiğinde anlam kazanıyor. Peki Turkcell abonesi değilseniz operatör değiştirmeye değer mi? Eğer Netflix gibi halihazırda platformlara aboneyseniz bizce buna gerek yok. Ancak herhangi bir dijital platform aboneliğiniz yoksa, Turkcell TV+, Turkcell abonesi olmanızı sağlayacak bir hizmet.

Hem yerel diziler ve filmler, hem de uluslararası kanalların kolaylıkla izleyebileceğiniz Turkcell TV+ hakkındaki yorumlarınızı aşağıda paylaşabilir, konuyu merak eden diğer okuyuculara da bilgi verebilirsiniz.