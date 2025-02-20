5G teknolojisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta test edilecek. Testler, bugün oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçında başlayacak. Derbide ise tüm Turkcell'liler, 5G kullanabilecek.

Türkiye'de bir türlü kullanamadığımız 5G bağlantı teknolojisi, bugün önemli bir gelişmeye sahne olacak. Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell ile Vodafone, bugün gerçekleştirilecek Galatasaray-AZ Alkmaar maçında ilk 5G sinyallerini vermeye başlayacak. Böylelikle 5G teknolojisi test edilmiş olacak. Vodafone kullanıcıları, bu akşam stadyumda 5G bağlantı teknolojisini deneyimleyebilecekler.

Ancak bunun dahası da olacak. 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, maç izlemeye gelen çoğu taraftarın bir ilki yaşamasını sağlayacak. Turkcell, maç sırasında 5G bağlantı desteğini resmen aktif edecek. 5G bağlantı desteğine sahip telefon kullanan seyirciler, maç sırasında 5G'nin keyfini sürebilecekler.

Ali Taha Koç'tan 5G açıklaması

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye 5G ihalesi sürecine doğru giderken farklı lokasyonlarda test süreçlerimize devam ediyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray-AZ Alkmaar maçında ilk 5G sinyalini vermek için çalışmalarımızı tamamladık. Bu maçta yapılacak kapsamlı testler sonrasında 24 Şubat’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Turkcell’in 5G hızını stattaki tüm Turkcell’li taraftarlar deneyimleyecekler.

Yapılan açıklama hem bugünün hem de 24 Şubat tarihinin Türkiye'nin 5G'ye geçişi ile ilgili önemli bir gün olacağını gözler önüne seriyor. Zira stadyum gibi binlerce kişinin bulunduğu kalabalık bir ortamda Vodafone ile Turkcell'in 5G bağlantı teknolojisi test edilmiş olacak. 5G'nin nasıl bir hız sunacağı, bu test ile çok net bir şekilde anlaşılmış olacak.