Turkcell’in ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ Programına Dev Ödül

Turkcell, Barselona’da düzenlenen MWC 2019 etkinliğinin son gününde anlamlı bir ödül aldı. Kadınların teknoloji sektöründe istihdamına yönelik yürütülen projeye, Global Mobile Awards kapsamında, Üstün Başarı kategorisinde Women4Tech’ Endüstri Liderliği ödülü verildi.
Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, projeyle 18 yaş ve üstü, lise ve üzerinde eğitime sahip olup, mobil teknolojiler için çalışmak isteyen kadınları hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin en önemli kadın gelişim ve eğitim programlarından birisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Terzioğlu, kadın istihdamını fazlasıyla önemsediklerini vurguladı.
“Turkcell’in global başarısının arkasında kadınların emeği var” diyen Terzioğlu, layık görülen Women4Tech’ Endüstri Liderliği ödülünün bunun en büyük kanıtı olduğunu dile getirdi.
Geleceği Yazan Kadınlar programıyla Turkcell neler başardı?
- Proje ilk yılında 60 ilde yaşayan 1359 kadın ile başladı. Eğitimler sırasında 2,3 milyon kod satırı yazıldı.
- Kadınları teknoloji sektörüne kazandırmak için 170 bin kilometre yol katedildi. 1836 saat sınıf içi ders işlendi, 46 bin 200 saat online eğitim verildi.
- Başarılı olan kadınların sektörde istihdamı sağlandı, çeşitli firmalarda göreve başladılar.
- 100 başarılı kadın bizzat Turkcell tarafından test uzmanı olarak işe alındı.