Turkcell’in ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ Programına Dev Ödül

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde ülkemizi başarıyla temsil eden Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar projesiyle önemli bir ödüle layık görüldü. Türkiye’nin en büyük yazılım, eğitim ve gelişim programlarından olan Geleceği Yazan Kadınlar, bu ödülle birlikte tüm dünya tarafından duyuldu.

Turkcell, Barselona’da düzenlenen MWC 2019 etkinliğinin son gününde anlamlı bir ödül aldı. Kadınların teknoloji sektöründe istihdamına yönelik yürütülen projeye, Global Mobile Awards kapsamında, Üstün Başarı kategorisinde Women4Tech’ Endüstri Liderliği ödülü verildi.

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, projeyle 18 yaş ve üstü, lise ve üzerinde eğitime sahip olup, mobil teknolojiler için çalışmak isteyen kadınları hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin en önemli kadın gelişim ve eğitim programlarından birisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Terzioğlu, kadın istihdamını fazlasıyla önemsediklerini vurguladı.

“Turkcell’in global başarısının arkasında kadınların emeği var” diyen Terzioğlu, layık görülen Women4Tech’ Endüstri Liderliği ödülünün bunun en büyük kanıtı olduğunu dile getirdi.

Geleceği Yazan Kadınlar programıyla Turkcell neler başardı?