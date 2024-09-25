Togg'un ortaklarından olan Turkcell'in 1300'den fazla araç kiraladığı ancak bunların sadece 30-40 civarının T10X olduğu ortaya çıktı.

Büyük firmalar, şirket çapında kullanılmaları için düzenli olarak otomobil kiralıyorlar. Şimdi ise Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bilgiler, Togg’un ortaklarından olan Turkcell’in kiraladığı araç sayısını ve bunların ne kadarının T10X olduğunu gözler önüne serdi.

Özpeynirci’nin X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Turkcell, hâlihazırdaki modellerin kontratları bittiği önümüzdeki 3 yıl için 3,5 milyar TL’ye 1300’den fazla araç kiraladı. Bunlardan çok azının Togg olması dikkat çekti.

Yalnızca 30-40 adet Togg kiralanmış olacak

Verilere göre Turkcell’in yöneticiler için kiraladığı araçlar arasında şu anda 30 adet Togg T10X bulunuyor. Araçlar 1300’e tamamlandığında ise bu sayının 40’a ulaşacağı belirtilmiş. Yani ilginç bir şekilde Togg’un %19 ortağı olan Turkcell’de çok az sayıda bu markadan araç yer alacak.

Özpeynirci, Müdürlere Togg seçeneği sunulduğunu da aktarmış. Buna göre müdürlere 420 adet yeni kasa Tiguan ve 30 adet Togg T10X modeli teklif edilmiş.

Kiralanan araçlar, CEO’dan genel müdür yardımcılarına kadar birçok farklı yönetici tarafından kullanılacakmış. Modeller arasında ise Mercedes-Benz S Serisi, Audi A8, Audi A6, BMW 5 Serisi gibi üst düzey otomobiller yer alıyor.