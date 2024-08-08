Togg, CES 2024'te tanıttığı T10F'in test aşamasına geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yeni model, kamuya açık alanlarda da test edilecek. Peki Togg T10F neler sunuyor?

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), resmî X hesabından bomba bir açıklama yaptı. Şirket, bu yılın başında tanıttığı T10F isimli otomobilinin test aşamasına başladığını duyurdu. Bir video paylaşan firma, aracın kamuflajlı hâlini de ilk kez gösterdi.

CES 2024 etkinlikleri kapsamında tanıtılan Togg T10F, yapılan resmî açıklamaya göre 2025 yılında yollarda olacak. Hâl böyle olunca aracın test aşamasına geçmiş olması çok da şaşırtıcı değil. Yeni modelin Togg'a olan ilgiyi artıracağını rahatlıkla dile getirebiliriz.

İşte Togg'un X'te yaptığı resmî açıklama

Yeni ve heyecanlı haberlerimiz var!



Ürün geliştirme sürecimizin önemli adımlarından mühendislik testleri #T10F için başladı.



Planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz.



Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz.

Yapılan açıklama, Togg T10F'in kamuya açık alanlarda da test edileceğini gözler önüne seriyor. Bu da önümüzdeki günlerde, sosyal medyada bu otomobilin casus fotoğraflarıyla karşılaşabileceğimizi gözler önüne seriyor.

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