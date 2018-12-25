Turkcell dün yaptığı mobil internet paylaşımının ücretli olacağı açıklamasında değişikliğe gitti.

Turkcell, dün kullanıcılarına gönderdiği bildirimle; 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren mobil internet paylaşımı yapan kullanıcıların faturalarına 9 TL ek ücret yansıtılacağını bildirmişti. Yeni uygulamasını duyurmasının ardından Turkcell hakkında, sosyal medya üzerinde kullanıcılar tarafından oldukça ağır ve olumsuz yorumlar yapıldığı görülmüştü.

Aldığı tepkiler sonrasında Turkcell, mobil internet paylaşımından ücret alma konusunda geri adım attı. Turkcell'in yeni açıklamasına göre mobil internet paylaşımı yapmak isteyen kullanıcılar; numaralarıyla beraber Turkcell'in "hızlı giriş" yöntemini kullanarak sisteme bir kez giriş yaptıklarında, 30 gün boyunca mobil internetlerini ücretsiz bir şekilde paylaşma hakkına sahip olacaklar.

30 günden sonra kullanıcıların mobil internetlerini ücretsiz bir şekilde paylaşmalarına devam edebilmeleri için bir kez daha "hızlı giriş" ile sisteme giriş gerçekleştirmeleri gerekiyor. Teyit ettiğimiz bilgilere göre Turkcell kullanıcılarının bu işlemi her 30 günde bir yapması gerekiyor. Aksi takdirde kullanıcılar mobil internet paylaşımı gerçekleştirdiklerinde, faturalarına 9 TL ek ücret yansıtılacak.