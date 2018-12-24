Vodafone'dan Mobil İnternet Paylaşımı Hakkında Açıklama

Bugün Turkcell'den gelen açıklamaların ardından Hotspot paylaşımı için bir açıklama da Vodafone'dan geldi. Vodafone, Hotspot paylaşımlarından ücret almayacak.

Bugün Turkcell'in kullanıcılarına gönderdiği bildirim ile ortaya çıkan ve 15 Ocak 2019 tarihinden sonra hotspot kullanımı için kullanıcıların faturalarına 9 TL yansıtılacağını gösteren uygulamayı Vodafone gerçekleştirmeyecek. Vodafone'un bildirdiğine göre kullanıcılar, mobil internetlerini 2019 yılında ve sonrasında ücretsiz bir şekilde başka cihazlar ile paylaşabilecek.

~Turkcell'in 15 Ocak 2019 itibariyle uygulamaya geçireceği ücretli mobil internet paylaşım bildirimi.

Turkcell'in bugün duyurduğu internet paylaşımının 9 TL'den ücretlendirileceği ve buna da paket getireleceği (2GB paylaşım 9 TL, 4GB paylaşım 19 TL ve 6GB paylaşım 29 TL) yeni uygulaması sosyal medyada tepkileri üzerine topladı. Zaten kendilerine tanımlı ve parası ödenmiş internetin kullanılabilmesi için bir kez daha para ödemek zorunda bırakılan kullanıcılar Turkcell'e oldukça sinirli durumda.

Turkcell'in duyurduğu yeni uygulamasının ardından diğer operatörlerin de internet paylaşım için kullanıcılardan bir ücret talep edip etmeyeceği merak konusu oldu. Teyit ettiğimiz üzere Vodafone'da an itibariyle böyle bir plan yok. Vodafone kullanıcıları sahip oldukları interneti istedikleri gibi ücretsiz olarak paylaşma hakkına sahipler.