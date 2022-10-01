Türkiye’de 2050 Yılında Nüfusun %20’si Yaşlı Olacak

Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesinden Profesör Doktor İsmet Koç, Türkiye nüfusu üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda yaşlı nüfusunun 2050’de %20 oranına çıkacağını öne sürdü.

Türkiye’nin bugüne kadar Avrupa’ya ve ABD’ye kıyasla ne kadar fazla genç nüfusu olduğundan hep bahsediliyordu. Şu anda da Avrupa’ya kıyasla en fazla genç nüfusa sahibiz ancak bu oran gitgide düşmeye başladı.

Şu anda ülkemizdeki yaşlılar, nüfusun %10’unu oluşturuyor. Hacettepe Üniversitesinden Profesör Doktor İsmet Koç’un dediğine göre bu oran, önümüzdeki 28 yıl içerisinde iki katına çıkacak. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

‘Türkiye, demografik bir yaşlanma sürecinde’

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdür Profesör Doktor İsmet Koç, Türkiye’nin demografik yaşlanma sürecinde bir topluma sahip olduğunu belirtti. Ülkemizin 1970’li yıllarda kadın başına düşen doğum sayısının 5 olduğuna işaret eden Koç, günümüzde bu sayının 2’nin altına düştüğünü belirtti.

Koç’un dediğine göre kadın başına doğum oranı 2,1’in altına düştüğü zaman ülkeler, kendisini yenileyen bir nüfusa sahip olamıyor. Türkiye’de de aynen bu durum yaşanıyor. Bu da beraberinde nüfus artış hızının neredeyse sıfır olmasını getiriyor. Türkiye’deki doğum sayısının azalmasıyla şu anki %10’luk yaşlı nüfus, 2050 yılında ikiye katlanarak nüfusun %20’sini oluşturacak.

Koç’un dediğine göre Türkiye’deki Türk nüfusuna ait çiftlerin 1 çocuk tercihi gitgide artıyor. Süreç böyle ilerledikçe de genç nüfus oranı giderek düşüyor. Avrupa’da da durum aynı bu şekilde olduğu için yaşlı nüfus çok fazla. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.