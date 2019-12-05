Türkiye’de 5 Farklı Telefon Modelinin Satışı Yasaklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de 5 farklı telefon modelinin satışını yasakladı. Kurumun yayınladığı raporda ‘güvensiz’ oldukları belirtilen cihazlar arasında Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin de bir modeli bulunuyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda, aralarında Xiaomi’ye ait bir cihazın da olduğu da olduğu gibi 5 farklı telefon modelinin toplatılmasına karar verdi. Listede Çinli şirketin yanı sıra KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markaları da bulunuyor.

Konuya ilişkin resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama paylaşan BTK, şu ifadeleri kullandı:

“Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.”

Güvensiz olduğu tespit edilen telefonlar:

BTK’ya göre kullanıcıların güvenliğini ve sağlığını riske eden telefonlar arasında, Xiaomi Mi 5S, BB Mobile B1280, Quatro Q11 Concord C5 ve KAAN N1 bulunuyor. Öte yandan 27 Kasım 2019 tarihinde toplatılmasına karar verilen bu modellerin, hala bazı e-ticaret sitelerinde satılmaya devam ettiği belirtiliyor.

Ek olarak, BTK’nın açıkladığı listede telefonların yanı sıra 6 telsiz modelinin de bulunduğunu söyleyelim. Eğer BTK’nin güvensiz olarak nitelendirdiği telefon veya telsizlerden birini kullanıyorsanız, bugünden itibaren farklı bir cihaz tercih etmenizde fayda var.

Güvensiz olduğu tespit edilen cihazların listesine aşağıdan bakabilirsiniz: