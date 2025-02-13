Ulaştırma Bakanı, 5G'nin ülkemizdeki kullanımı konusunda yeni detayları paylaştı. 2025'te ilk ihalenin gerçekleştirileceği ve 2026'da kullanıma başlayacağı belirtilirken futbol takımlarının stadyumlarında deneme yapılacağın duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir beklenen 5G’nin ülkemizde kullanımıyla ilgili sevindirici bir açıklama yapmıştı. Uraloğlu, 2026 yılında 5G’nin ülke genelinde kullanıma sunulacağını duyurmuştu.

Bakan, şimdi ise bu konuda daha detaylı bir açıklama yaptı. 5G ihalesinin bu yılın ilk yarısında yapılacağını duyururken 2026’da ilk sinyalin alınacağı bilgisini yineledi. Ayrıca 5G altyapısında yerli ekipmanların kullanımına öncelik verileceğinin de altını çizdi.

Dört büyük takımın stadyumunda 5G denemesi yapılacak

Bunların yanı sıra Uraloğlu, yapılacak 5G testlerine ilişkin de bir açıklamada bulundu. Uraloğlu’nun konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamaya göre en büyük futbol takımları, 5G denemelerine ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere dört büyüğün stadyumlarında 5G hizmeti kurulup test edilecek. Bu testlerin detayları ve ne zaman yapılacağına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.