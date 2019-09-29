Türkiye’de Akıllı Telefonlara 11,8 Milyar TL Harcama Yapıldı

Küresel akıllı telefon satışları, 2019’un ilk yarısında 210 milyar Euro'yu buldu. Aynı dönemde Türkiye’deki akıllı telefon satışlarının tutarı 1,8 milyar Euro (11,8 milyar TL) oldu.

Araştırma şirketi GfK, akıllı telefonlara harcanan toplam para verilerini paylaştı. Dünyada akıllı telefon satışlarının tutarı 2019’un ilk yarısı için 210 milyar Euro’yu buldu. Türkiye, aynı dönemde akıllı telefonlara 11,8 milyar lira harcama yaptı.

GfK’nın verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın sonunda tüketici teknolojisi ürünlerine 1 trilyon euro harcama yapılması ve bunun yaklaşık yüzde 43’ünün yüksek özelliklere sahip akıllı telefonlardan kaynaklanması bekleniyor. 6-7 inç ekran, 20 megapiksel ve üstü kamera, 128 GB ve üstü depolama alanına sahip olan telefonlar, 2019’un ilk altı ayındaki akıllı telefon cirosunun yüzde 16’sını oluşturdu.

Çoklu kameraya sahip ürünlere büyük ilgi var

Yüksek çözünürlüklü kamera özelliği ile telefonlarda çoklu kamera kullanımının önem kazanması, müşterilerin de ilgisini çekiyor. Ocak ve Haziran arasındaki dönemde ikili arka kamera kurulumuna sahip telefonlar, küresel ölçekteki akıllı telefon cirosunun yüzde 50’sini oluşturuyor. Bunun yanı sıra üç arka kameraya sahip telefonların payı da yüzde 1 arttı ve cironun yüzde 20’sine ulaştı.

Türkiye’deki 11,8 milyar liralık akıllı telefon satışının yaklaşık 691 milyon liralık kısmı 5,5 ve üstü inç ekrana, 20 MP ve üstü kameraya ve 64 GB ve üstü depolama alanına sahip olan akıllı telefonlardan oluşuyor. İkili arka kamera kurulumuna sahip telefonlar Türkiye’deki satışların yüzde 51’ini oluştururken, üçlü arka kamera kurulumuna sahip cihazların pazar payı yüzde 15’e ulaştı.