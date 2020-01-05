Ülkemizin 2019 yılında vizyona giren filmler arasından en çok hangilerini tercih ettiği açıklandı. 2019 yılında en çok izlenen film 7. Koğuştaki Mucize oldu.

Geride bıraktığımız 2019 yılında dünya sinemasında yine efsane yapımları gördük ve izledik. Bu yapımların çoğu da ülkemizde girdi. Dünya sineması dışında yerli sinemamız da 2019 yılında birçok yapıma imza attı ve büyük başarılar elde etti. Peki 2019 yılında ülkemizde en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

2019 yılı Türkiye için bir kez daha yerli sinema yılı oldu. Türk izleyiciler geçtiğimiz yıl yerli yapımları yabancı yapımlardan daha fazla seyretti. Yerli yapım izleyen izleyici sayısı 33,6 milyonken yabancı yapım izleyen izleyici sayısı 25,9 milyon seviyesinde olarak yerli yapımların gerisinde kaldı.

2019 yılında en çok hangi yapım izlendi?

2019 yılında yerli yapımların yabancı yapımlardan daha fazla izleyici çektiğini söylediysek 2019’da en çok izlenen yapımın yerli olduğunu tahmin edebiliriz. Geçtiğimiz sene ülkemizde en çok izlenen yapım, başrolünde Aras Bulut İynemli’nin bulunduğu ‘7. Koğuştaki Mucize’ oldu.

5,3 milyon izleyiciyle beyaz perdede buluşan 7. Koğuştaki Mucize’yi takip eden isimler şu şekilde oldu:

Recep İvedik 6

Organize İşler Sazan Sarmalı

Avengers: Endgame

Kral Şakir Korsanlar Diyarı

Joker

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Mucize 2 Aşk

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Karlar Ülkesi II

Ülkemizde animasyon yapımlara olan ilgi artışa geçti:

2019 yılında çıkan yerli animasyon filmi Kral Şakir Korsanlar Diyarı, 2,1 milyon izleyiciyi sinemalarda toplamayı başardı. Bununla birlikte Karlar Ülkesi II ülkemizde ilk 10 sıralamasında yer aldı ve Rafadan Tayfa: Göbeklitepe filmi ilk haftasında 950.000 izleyiciyle buluştu.

2019 yılında Türk sinemaseverlerin %12,4’ü animasyon filmlerin gösterimlerine katıldı. Genel izleyici sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 arttı. Geçtiğimiz yıl toplamda 147 yerli ve 260 yabancı olmak üzere toplamda 407 yapım vizyona girdi.