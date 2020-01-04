Yarın Düzenlenecek Altın Küre'ye Aday Olan Yapımlar ve Onları İzleyebileceğiniz Platformlar

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77. Altın Küre ödülleri yarın gece yapılacak olan törenle sahiplerini bulacak. Kazananlar belli olmadan önce aday yapımları izlemek için hala zaman bulunuyor. Aday filmleri izleyebileceğiniz pek çok hizmet bulunuyor.

Altın Küre ödülleri pek çok kişi tarafından Oscar ödüllerinin de habercisi olarak görülür. Bu yılın adayları da çok uzun olmayan bir süre önce açıklanmıştı. Ödüller 5 Ocak Pazar gününü 6 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gecede açıklanacak. Ödül töreni sabaha karşı 04:00’te başlayacak. Öncesinde ödüllere aday filmleri izlemek isterseniz çeşitli platformları kullanabilirsiniz.

The Irishman

the irishmanEn İyi Film Drama

  • Bir Oyuncunun Destek Rolünde En İyi Performans - Al Pacino
  • En İyi Erkek Oyuncu - Joe Pesci
  • En İyi Yönetmen Sinema Filmi - Martin Scorsese
  • En İyi Senaryo Sinema Filmi - Steven Zaillian
  • Platform: Netflix
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Dolemite Is My Name

dolemite is my name

  • En İyi Sinema Filmi Müzikal Veya Komedi
  • Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Eddie Murphy
  • Platform: Netflix

Joker

joker

  • En İyi Orijinal Skor Sinema Filmi - Hildur Gudnadottir
  • En İyi Film Drama
  • Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu - Joaquin Phoenix
  • En İyi Yönetmen Sinema Filmi - Todd Phillips
  • Platform: Google Play Filmler, Apple iTunes, YouTube

Once Upon A Time …in Hollywood

once upon a time in hollywood

  • En İyi Sinema Filmi Müzikal Veya Komedi
  • Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Leonardo DiCaprio
  • Yardımcı En İyi Erkek Oyuncu - Brad Pitt
  • En İyi Yönetmen Sinema Filmi - Quentin Tarantino
  • Platform: Amazon Video, Google Play Filmler, YouTube, Apple iTunes
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Rocketman

rocketman

  • En İyi Sinema Filmi Müzikal Veya Komedi
  • Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Taron Egerton
  • En İyi Orijinal Şarkı Filmi - "I’m Gonna Love Me Again"
  • Platform: Microsoft Store, Amazon Video, Apple iTunes, YouTube, Google Play Filmler

The Farewell

the farewell

  • Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Awkwafina
  • En İyi Yabancı Dil Sinema Filmi
  • Platform: Apple iTunes, Amazon Video, Microsoft Store

Two Popes

two popes

  • En İyi Film Drama
  • En İyi Senaryo Sinema Filmi - Anthony McCarten
  • Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu - Jonathan Pryce
  • Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu - Anthony Hopkins
  • Platform: Netflix

A Marriage Story

a marriage story

  • En İyi Film - Drama
  • Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu - Scarlett Johansson
  • Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu - Adam Driver
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Laura Dern
  • En İyi Senaryo Sinema Filmi - Noah Baumbach
  • En İyi Orijinal Skor Sinema Filmi - Randy Newman
  • Platform: Netflix
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Toy Story 4

toy story 4

  • En İyi Animasyon Film
  • Platform: Apple iTunes, Microsoft Store, Amazon Video, Google Play Filmler

The Lion King

the lion king

  • En İyi Animasyon Film
  • En İyi Orijinal Film Müziği - “Spirit”
  • Platform: Apple iTunes, Microsoft Store, Google Play filmler, YouTube, Amazon Video
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How to Train Your Dragon: The Hidden World

how to train your dragon hidden world

  • En İyi Animasyon Film
  • Platform: Hulu, Microsoft Store, Amazon Video, Google Play Filmler, YouTube, apple iTunes

Hustlers

hustlers

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Jennifer Lopez
  • Platform: Amazon Video, Microsoft Store, Apple iTunes

Missing Link

missing link

  • En İyi Animasyon Film
  • Platform: Hulu, Microsoft Store, YouTube, Google Play Filmler, Amazon Video, Apple iTunes

Big little Lies

big little lies

  • En İyi Televizyon Dizisi Drama
  • TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Nicole Kidman
  • TV İçin Yapılan Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Meryl Streep
  • Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Kanalı, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

The Loudest Voice

the loudest voice

  • En İyi Televizyon Dizisi ya da Filmi
  • TV İçin Yapılan Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Russell Crowe
  • Platform: Amazon Video, Google Play Filmler

The Report

the report

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Anette Bening
  • Platform: Amazon Prime Video

Catch-22

catch-22

  • En İyi Televizyon Dizisi ya da Filmi
  • TV İçin Yapılan Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Christopher Abbott
  • Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler
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Booksmart

booksmart

  • En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal ya da Komedi - Beanie Feldstein
  • Platform: Hulu, Google Play Filmler, YouTube, Apple iTunes, Microsoft Store, Amazon Video

Judy

judy

  • Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu - Renée Zellweger
  • Platform: Microsoft Store, Apple iTunes, Amazon Video, Microsoft Store

Where'd You Go, Bernadette?

where'd you go, Bernadette?

  • Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Cate Blanchett
  • Platform: Apple iTunes, Amazon Video, Microsoft Store, 

Late Night

late night

  • Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Emma Thompson
  • Platform: Amazon Prime Video

The Crown

the crown

  • En İyi Drama Dizisi
  • TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Olivia Colman
  • Bir Dizi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu - Tobias Menzies
  • TV'de Yapılmış Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Helena Bonham Carter
  • Platform: Netflix

Killing Eve

killing eve

  • En İyi Drama Dizisi
  • TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Jodie Comer
  • Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store

The Morning Show

the morning show

  • En İyi Drama Dizisi
  • TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Jennifer Aniston
  • TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Reese Witherspoon
  • Platform: Apple TV+
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Succession

succession

  • En İyi Drama Dizisi
  • TV Dizisi Drama En İyi Erkek Oyuncu - Brian Cox
  • TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Keiran Culkin
  • Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Channel, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

Barry

barry

  • En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
  • TV Dizisi, Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - Bill Hader
  • TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Henry Winkler
  • Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Channel, Ağğle iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store

Fleabag

fleabag

  • En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
  • Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Phoebe Waller-Bridge
  • TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Andrew Scott
  • Platform: Amazon Prime Video, Apple iTunes, FandangoNOW

Kominsky Method

kominsky method

  • En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
  • TV Dizisi, Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - Michael Douglas
  • TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde Destekleyici Rolde En İyi Erkek Oyuncu - Alan Arkin
  • Platform: Netflix, Vudu, Amazon Video
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The Marvelous Mrs.  Maisel

the marvelous mrs. maisel

  • En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
  • TV Dizisi, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu - Rachel Brosnahan
  • Platform: Amazon Prime Video

The Politician

the politician

  • En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
  • TV Dizisi, Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - Ben Platt
  • Platform: Netflix

Unbelieveable

unbelieveable

  • TV İçin Yapılan En İyi TV Sınırlı Serisi veya Film
  • TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Kaitlyn Dever
  • TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Merritt Wever
  • TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Toni Collette
  • Platform: Netflix

Chernobyl

chernobyl

  • TV İçin Yapılan En İyi TV Dizisi veya Filmi
  • TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Jared Harris 
  • TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Emily Watson
  • TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Stellan Skarsgård
  • Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Kanalı, Apple iTunes, Amazon Video
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Fosse/Verdon

fosse/verdon

  • TV İçin Üretilen En İyi TV Dizisi veya Filmi
  • TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Michelle Williams
  • TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Sam Rockwell
  • Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play filmler

Game of Thrones

game of thrones

  • TV Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu - Kit Harington
  • Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Channel, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store

Mr. Robot

mr robot

  • TV Dizisi Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu - Rami Malek
  • Platform: Amazon Prime Video, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store
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Pose

pose

  • TV Dizisi Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu - Billy Porter
  • Platform: Netflix, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

Dead to Me

dead to me

  • Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Christina Applegate
  • Platform: Netflix

On Becoming a God in Central Florida

On Becoming a God in Central Florida

  • Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Kirsten Dunst
  • Platform: Showtime, Showtime Amazon Channel
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Russian Doll

russian doll

  • Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Natasha Lyonne
  • Platform: Netflix

Living With Yourself

living with yourself

  • Dizilerde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Paul Rudd
  • Platform: Netflix

Ramy

ramy

  • TV DizisiEn İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya Komedi  - Ramy Youssef
  • Platform: Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler
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The Act

the act

  • TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Joey King
  • TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Patricia Arquette
  • Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

Catherine the Great

Catherine the Great

  • TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Helen Mirren
  • Platform: Amazon Prime Video, Amazon Video, HBO Now, HBO Go

The Spy

the spy

  • TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Sacha Baron Cohen
  • Platform: Netflix
Kaynak : https://www.buzzfeed.com/morganmurrell/stream-golden-globe-nominated-movies-tv-shows
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