77. Altın Küre ödülleri yarın gece yapılacak olan törenle sahiplerini bulacak. Kazananlar belli olmadan önce aday yapımları izlemek için hala zaman bulunuyor. Aday filmleri izleyebileceğiniz pek çok hizmet bulunuyor.

Altın Küre ödülleri pek çok kişi tarafından Oscar ödüllerinin de habercisi olarak görülür. Bu yılın adayları da çok uzun olmayan bir süre önce açıklanmıştı. Ödüller 5 Ocak Pazar gününü 6 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gecede açıklanacak. Ödül töreni sabaha karşı 04:00’te başlayacak. Öncesinde ödüllere aday filmleri izlemek isterseniz çeşitli platformları kullanabilirsiniz.

The Irishman

En İyi Film Drama

Bir Oyuncunun Destek Rolünde En İyi Performans - Al Pacino

En İyi Erkek Oyuncu - Joe Pesci

En İyi Yönetmen Sinema Filmi - Martin Scorsese

En İyi Senaryo Sinema Filmi - Steven Zaillian

Platform: Netflix

Dolemite Is My Name

En İyi Sinema Filmi Müzikal Veya Komedi

Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Eddie Murphy

Platform: Netflix

Joker

En İyi Orijinal Skor Sinema Filmi - Hildur Gudnadottir

En İyi Film Drama

Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu - Joaquin Phoenix

En İyi Yönetmen Sinema Filmi - Todd Phillips

Platform: Google Play Filmler, Apple iTunes, YouTube

Once Upon A Time …in Hollywood

En İyi Sinema Filmi Müzikal Veya Komedi

Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Leonardo DiCaprio

Yardımcı En İyi Erkek Oyuncu - Brad Pitt

En İyi Yönetmen Sinema Filmi - Quentin Tarantino

Platform: Amazon Video, Google Play Filmler, YouTube, Apple iTunes

Rocketman

En İyi Sinema Filmi Müzikal Veya Komedi

Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Taron Egerton

En İyi Orijinal Şarkı Filmi - "I’m Gonna Love Me Again"

Platform: Microsoft Store, Amazon Video, Apple iTunes, YouTube, Google Play Filmler

The Farewell

Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Awkwafina

En İyi Yabancı Dil Sinema Filmi

Platform: Apple iTunes, Amazon Video, Microsoft Store

Two Popes

En İyi Film Drama

En İyi Senaryo Sinema Filmi - Anthony McCarten

Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu - Jonathan Pryce

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu - Anthony Hopkins

Platform: Netflix

A Marriage Story

En İyi Film - Drama

Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu - Scarlett Johansson

Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu - Adam Driver

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Laura Dern

En İyi Senaryo Sinema Filmi - Noah Baumbach

En İyi Orijinal Skor Sinema Filmi - Randy Newman

Platform: Netflix

Toy Story 4

En İyi Animasyon Film

Platform: Apple iTunes, Microsoft Store, Amazon Video, Google Play Filmler

The Lion King

En İyi Animasyon Film

En İyi Orijinal Film Müziği - “Spirit”

Platform: Apple iTunes, Microsoft Store, Google Play filmler, YouTube, Amazon Video

How to Train Your Dragon: The Hidden World

En İyi Animasyon Film

Platform: Hulu, Microsoft Store, Amazon Video, Google Play Filmler, YouTube, apple iTunes

Hustlers

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Jennifer Lopez

Platform: Amazon Video, Microsoft Store, Apple iTunes

Missing Link

En İyi Animasyon Film

Platform: Hulu, Microsoft Store, YouTube, Google Play Filmler, Amazon Video, Apple iTunes

Big little Lies

En İyi Televizyon Dizisi Drama

TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Nicole Kidman

TV İçin Yapılan Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Meryl Streep

Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Kanalı, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

The Loudest Voice

En İyi Televizyon Dizisi ya da Filmi

TV İçin Yapılan Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Russell Crowe

Platform: Amazon Video, Google Play Filmler

The Report

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Anette Bening

Platform: Amazon Prime Video

Catch-22

En İyi Televizyon Dizisi ya da Filmi

TV İçin Yapılan Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Christopher Abbott

Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

Booksmart

En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal ya da Komedi - Beanie Feldstein

Platform: Hulu, Google Play Filmler, YouTube, Apple iTunes, Microsoft Store, Amazon Video

Judy

Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu - Renée Zellweger

Platform: Microsoft Store, Apple iTunes, Amazon Video, Microsoft Store

Where'd You Go, Bernadette?

Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Cate Blanchett

Platform: Apple iTunes, Amazon Video, Microsoft Store,

Late Night

Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Emma Thompson

Platform: Amazon Prime Video

The Crown

En İyi Drama Dizisi

TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Olivia Colman

Bir Dizi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu - Tobias Menzies

TV'de Yapılmış Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Helena Bonham Carter

Platform: Netflix

Killing Eve

En İyi Drama Dizisi

TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Jodie Comer

Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store

The Morning Show

En İyi Drama Dizisi

TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Jennifer Aniston

TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Reese Witherspoon

Platform: Apple TV+

Succession

En İyi Drama Dizisi

TV Dizisi Drama En İyi Erkek Oyuncu - Brian Cox

TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Keiran Culkin

Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Channel, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

Barry

En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi

TV Dizisi, Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - Bill Hader

TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Henry Winkler

Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Channel, Ağğle iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store

Fleabag

En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi

Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Phoebe Waller-Bridge

TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Andrew Scott

Platform: Amazon Prime Video, Apple iTunes, FandangoNOW

Kominsky Method

En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi

TV Dizisi, Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - Michael Douglas

TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde Destekleyici Rolde En İyi Erkek Oyuncu - Alan Arkin

Platform: Netflix, Vudu, Amazon Video

The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi

TV Dizisi, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu - Rachel Brosnahan

Platform: Amazon Prime Video

The Politician

En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi

TV Dizisi, Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - Ben Platt

Platform: Netflix

Unbelieveable

TV İçin Yapılan En İyi TV Sınırlı Serisi veya Film

TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Kaitlyn Dever

TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Merritt Wever

TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Toni Collette

Platform: Netflix

Chernobyl

TV İçin Yapılan En İyi TV Dizisi veya Filmi

TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Jared Harris

TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Emily Watson

TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Stellan Skarsgård

Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Kanalı, Apple iTunes, Amazon Video

Fosse/Verdon

TV İçin Üretilen En İyi TV Dizisi veya Filmi

TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Michelle Williams

TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Sam Rockwell

Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play filmler

Game of Thrones

TV Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu - Kit Harington

Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Channel, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store

Mr. Robot

TV Dizisi Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu - Rami Malek

Platform: Amazon Prime Video, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store

Pose

TV Dizisi Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu - Billy Porter

Platform: Netflix, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

Dead to Me

Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Christina Applegate

Platform: Netflix

On Becoming a God in Central Florida

Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Kirsten Dunst

Platform: Showtime, Showtime Amazon Channel

Russian Doll

Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Natasha Lyonne

Platform: Netflix

Living With Yourself

Dizilerde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Paul Rudd

Platform: Netflix

Ramy

TV DizisiEn İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Ramy Youssef

Platform: Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

The Act

TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Joey King

TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Patricia Arquette

Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler

Catherine the Great

TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Helen Mirren

Platform: Amazon Prime Video, Amazon Video, HBO Now, HBO Go

The Spy