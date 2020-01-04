Altın Küre ödülleri pek çok kişi tarafından Oscar ödüllerinin de habercisi olarak görülür. Bu yılın adayları da çok uzun olmayan bir süre önce açıklanmıştı. Ödüller 5 Ocak Pazar gününü 6 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gecede açıklanacak. Ödül töreni sabaha karşı 04:00’te başlayacak. Öncesinde ödüllere aday filmleri izlemek isterseniz çeşitli platformları kullanabilirsiniz.
The Irishman
En İyi Film Drama
- Bir Oyuncunun Destek Rolünde En İyi Performans - Al Pacino
- En İyi Erkek Oyuncu - Joe Pesci
- En İyi Yönetmen Sinema Filmi - Martin Scorsese
- En İyi Senaryo Sinema Filmi - Steven Zaillian
- Platform: Netflix
Dolemite Is My Name
- En İyi Sinema Filmi Müzikal Veya Komedi
- Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Eddie Murphy
- Platform: Netflix
Joker
- En İyi Orijinal Skor Sinema Filmi - Hildur Gudnadottir
- En İyi Film Drama
- Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu - Joaquin Phoenix
- En İyi Yönetmen Sinema Filmi - Todd Phillips
- Platform: Google Play Filmler, Apple iTunes, YouTube
Once Upon A Time …in Hollywood
- En İyi Sinema Filmi Müzikal Veya Komedi
- Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Leonardo DiCaprio
- Yardımcı En İyi Erkek Oyuncu - Brad Pitt
- En İyi Yönetmen Sinema Filmi - Quentin Tarantino
- Platform: Amazon Video, Google Play Filmler, YouTube, Apple iTunes
Rocketman
- En İyi Sinema Filmi Müzikal Veya Komedi
- Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Taron Egerton
- En İyi Orijinal Şarkı Filmi - "I’m Gonna Love Me Again"
- Platform: Microsoft Store, Amazon Video, Apple iTunes, YouTube, Google Play Filmler
The Farewell
- Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Awkwafina
- En İyi Yabancı Dil Sinema Filmi
- Platform: Apple iTunes, Amazon Video, Microsoft Store
Two Popes
- En İyi Film Drama
- En İyi Senaryo Sinema Filmi - Anthony McCarten
- Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu - Jonathan Pryce
- Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu - Anthony Hopkins
- Platform: Netflix
A Marriage Story
- En İyi Film - Drama
- Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu - Scarlett Johansson
- Sinema Filminde En İyi Erkek Oyuncu - Adam Driver
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Laura Dern
- En İyi Senaryo Sinema Filmi - Noah Baumbach
- En İyi Orijinal Skor Sinema Filmi - Randy Newman
- Platform: Netflix
Toy Story 4
- En İyi Animasyon Film
- Platform: Apple iTunes, Microsoft Store, Amazon Video, Google Play Filmler
The Lion King
- En İyi Animasyon Film
- En İyi Orijinal Film Müziği - “Spirit”
- Platform: Apple iTunes, Microsoft Store, Google Play filmler, YouTube, Amazon Video
How to Train Your Dragon: The Hidden World
- En İyi Animasyon Film
- Platform: Hulu, Microsoft Store, Amazon Video, Google Play Filmler, YouTube, apple iTunes
Hustlers
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Jennifer Lopez
- Platform: Amazon Video, Microsoft Store, Apple iTunes
Missing Link
- En İyi Animasyon Film
- Platform: Hulu, Microsoft Store, YouTube, Google Play Filmler, Amazon Video, Apple iTunes
Big little Lies
- En İyi Televizyon Dizisi Drama
- TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Nicole Kidman
- TV İçin Yapılan Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Meryl Streep
- Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Kanalı, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler
The Loudest Voice
- En İyi Televizyon Dizisi ya da Filmi
- TV İçin Yapılan Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Russell Crowe
- Platform: Amazon Video, Google Play Filmler
The Report
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Anette Bening
- Platform: Amazon Prime Video
Catch-22
- En İyi Televizyon Dizisi ya da Filmi
- TV İçin Yapılan Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Christopher Abbott
- Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler
Booksmart
- En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal ya da Komedi - Beanie Feldstein
- Platform: Hulu, Google Play Filmler, YouTube, Apple iTunes, Microsoft Store, Amazon Video
Judy
- Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu - Renée Zellweger
- Platform: Microsoft Store, Apple iTunes, Amazon Video, Microsoft Store
Where'd You Go, Bernadette?
- Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Cate Blanchett
- Platform: Apple iTunes, Amazon Video, Microsoft Store,
Late Night
- Sinema Filminde En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal Veya Komedi - Emma Thompson
- Platform: Amazon Prime Video
The Crown
- En İyi Drama Dizisi
- TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Olivia Colman
- Bir Dizi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu - Tobias Menzies
- TV'de Yapılmış Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Helena Bonham Carter
- Platform: Netflix
Killing Eve
- En İyi Drama Dizisi
- TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Jodie Comer
- Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store
The Morning Show
- En İyi Drama Dizisi
- TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Jennifer Aniston
- TV Dizisi Drama En İyi Kadın Oyuncu - Reese Witherspoon
- Platform: Apple TV+
Succession
- En İyi Drama Dizisi
- TV Dizisi Drama En İyi Erkek Oyuncu - Brian Cox
- TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Keiran Culkin
- Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Channel, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler
Barry
- En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
- TV Dizisi, Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - Bill Hader
- TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Henry Winkler
- Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Channel, Ağğle iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store
Fleabag
- En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
- Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Phoebe Waller-Bridge
- TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Andrew Scott
- Platform: Amazon Prime Video, Apple iTunes, FandangoNOW
Kominsky Method
- En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
- TV Dizisi, Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - Michael Douglas
- TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Sinema Filminde Destekleyici Rolde En İyi Erkek Oyuncu - Alan Arkin
- Platform: Netflix, Vudu, Amazon Video
The Marvelous Mrs. Maisel
- En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
- TV Dizisi, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu - Rachel Brosnahan
- Platform: Amazon Prime Video
The Politician
- En İyi TV Dizisi, Müzikal veya Komedi
- TV Dizisi, Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - Ben Platt
- Platform: Netflix
Unbelieveable
- TV İçin Yapılan En İyi TV Sınırlı Serisi veya Film
- TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Kaitlyn Dever
- TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Merritt Wever
- TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Toni Collette
- Platform: Netflix
Chernobyl
- TV İçin Yapılan En İyi TV Dizisi veya Filmi
- TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Jared Harris
- TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Emily Watson
- TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Stellan Skarsgård
- Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Kanalı, Apple iTunes, Amazon Video
Fosse/Verdon
- TV İçin Üretilen En İyi TV Dizisi veya Filmi
- TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Michelle Williams
- TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Sam Rockwell
- Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play filmler
Game of Thrones
- TV Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu - Kit Harington
- Platform: HBO Now, HBO Go, HBO Now Amazon Channel, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store
Mr. Robot
- TV Dizisi Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu - Rami Malek
- Platform: Amazon Prime Video, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler, Microsoft Store
Pose
- TV Dizisi Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu - Billy Porter
- Platform: Netflix, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler
Dead to Me
- Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Christina Applegate
- Platform: Netflix
On Becoming a God in Central Florida
- Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Kirsten Dunst
- Platform: Showtime, Showtime Amazon Channel
Russian Doll
- Bir Dizide En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Natasha Lyonne
- Platform: Netflix
Living With Yourself
- Dizilerde En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Paul Rudd
- Platform: Netflix
Ramy
- TV DizisiEn İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya Komedi - Ramy Youssef
- Platform: Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler
The Act
- TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Joey King
- TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Patricia Arquette
- Platform: Hulu, Apple iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler
Catherine the Great
- TV İçin Yapılan Bir Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu - Helen Mirren
- Platform: Amazon Prime Video, Amazon Video, HBO Now, HBO Go
The Spy
- TV İçin Yapılmış Bir Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu - Sacha Baron Cohen
- Platform: Netflix