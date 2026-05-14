Netflix, dünya çapında çok popüler olan ve hâlâ ülkemize gelmeyen reklamlı paketinde daha fazla reklam göstermeye başlayacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu Netflix, bundan birkaç yıl önce resmen reklamlı abonelik sistemini belli pazarlarda kullanıma sunmuştu. Ülkemizde henüz bulunmayan bu sistem, uygun fiyatlı olmasıyla kullanıcılar tarafından ilgi görmüş, platformun da işine yaramıştı.

Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler yaşanacağı açıklandı. Şirket, reklamlı paketinde şu anda 250 milyon civarı izleyici sayısına ulaştığını açıkladı. Kasım 2025’te bu satı 190 milyondu. Yani 60 milyon artış göstermiş. Öte yandan bazı yeniliklerin geleceği de duyuruldu.

Daha fazla reklam gösterilecek

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre artık reklamlı paketlerde kullanıcılara daha fazla reklam gösterilmeye başlayacak. Normalde filmler ve diziler gibi yerlerde reklamlar belli aralıklarla gösteriliyordu. Ancak Netflix son yıllarda uygulamasına birçok ekleme yaptı. Bunlar arasında dikey video akışı Clips ve video podcast’ler var.

Reklamlı aboneler, artık video podcast’lerde ve dikey video akışı videolar da reklamlar görmeye başlayacak. Clips, kullanıcıların Netflix dizilerinden, filmlerinden ve özel programlarından kesitleri ve yakında çıkacak yapımların fragmanlarını izleyebilecekleri TikTok benzeri bir akış. Reklamların Clips’te ve video podcast’lerde nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Aralara eklenme veya tipik TV reklamları gibi olma ihtimali var. İlerleyen zamanda detayları açıklanacaktır.

Reklamlı Netflix paketi, uygun fiyatı nedeniyle yurt dışında inanılmaz popüler durumda. Şirket, önümüzdeki yıl 15 ülkeye daha getireceğini ifade ediyor. Bu ülkeler arasında Türkiye hâlâ yok.