Türkiye’de Akıllı Ev Teknolojileri Ne Kadar Popüler?

Son yıllarda büyük bir hızla gelişen akıllı ev teknolojilerinin Türkiye'de kendine ne kadar yer bulabildiğine yakından bakıyoruz.

Son yıllarda adını giderek daha fazla duyduğumuz akıllı ev teknolojileri, evde geçirdiğimiz zamanı daha güvenli, konforlu ve enerji tasarruflu hale getirmeyi amaçlayan teknolojiler bütünü diyebiliriz. Akıllı ev teknolojileri, akıllı telefonlara indirilen uygulamalarla ya da diğer internete bağlanabilen cihazlarla kontrol edilerek kullanılıyor.

Akıllı ev teknolojilerinden bazıları bir süredir hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıyken bazıları da hayatımızda yeni yeni kendine yer edinmeye başladı. Mesela internete bağlı akıllı televizyonlar artık neredeyse her evin baş köşesinde yer alıyor. Öte yandan robot süpürgeler tam da şu sıralar büyük bir patlamayla popülerleşmeye başladı.

Peki akıllı ev teknolojileri Türkiye’de ne kadar popüler, biz bu teknolojileri ne kadar benimsemiş durumdayız? Türkiye’nin detaylı bir 2020 e-ticaret profilini çıkaran We Are Social ve Hootsuite’in verilerine göz atalım.

Türkiye’de akıllı ev aleti bulunan ev sayısı sadece 2 milyon. Diğer sonuçlar da şöyle:

Akıllı ev aletleri bulunan ev sayısı 2 milyon

Akıllı ev aletleri pazarının yıllık toplam değeri 362,4 milyon dolar

Akıllı ev aletleri pazarının değeri 186,2 milyon dolar

Akıllı ev güvenlik cihazları pazarının değeri 57,24 milyon dolar

Akıllı ev eğlence cihazları pazarının değeri 40,49 milyon dolar

Akıllı ev enerji yönetimi pazarının değeri 21,30 milyon dolar

Akıllı ev aletleri pazarı bir yılda ne kadar büyüdü?

Akıllı ev aletlerinin yaygınlığı yüzde 19,2 arttı

Akıllı ev aletleri pazarının değeri yüzde 32,3 arttı

Akıllı ev güvenlik cihazları pazarının değeri yüzde 34,4 arttı

Akıllı ev enerji yönetimi pazarının değeri yüzde 36,1 arttı

Türkiye'deki bir hane, akıllı ev teknolojilerine ortalama ne kadar harcıyor?

Bir evde akıllı ev aletlerine harcanan ortalama miktar 1500 TL’ye yakın,

Bir evde akıllı ev kontrol ve bağlantı cihazlarına harcanan ortalama miktar 700 TL civarında,

Bir evde akıllı ev güvenlik cihazlarına harcanan ortalama miktar 550 TL civarında,

Bir evde akıllı ev eğlence cihazlarına harcanan ortalama miktar 450 TL civarında,

Bir evde akıllı ev enerji yönetimine harcanan ortalama miktar 300 TL civarında.

“Akıllı ev teknolojileri mi? O da ne?” diyenlerin payı azımsanacak gibi değil:

Tüketici verilerine dair araştırmalar yapan Statista, geçtiğimiz yıl 16-64 yaş arası 1050 Türk vatandaşıyla bir anket gerçekleştirdi. Katılımcılara “İnternet bağlantısıyla/akıllı telefonla kontrol edilebilen akıllı ev aletlerine sahip misiniz?” sorusu yöneltilen ankete göre;

“Herhangi bir akıllı ev aletim yok.” - yüzde 60

“İnternete bağlı ampul kullanıyorum.” - yüzde 16

“İnternete bağlı kameralar/yangın dedektörü kullanıyorum.” - yüzde 17

“Amazon Echo gibi akıllı hoparlörler kullanıyorum.” - yüzde 10

“İnternete bağlanabilen bulaşık makinesi gibi akıllı ev aletleri kullanıyorum.” - yüzde 14

“İnternete bağlanabilen termostat/sıcaklık sensörü gibi enerji yönetimi cihazları kullanıyorum.” - yüzde 12

“İnternet bağlantılı hoparlörler gibi ev eğlence sistemleri kullanıyorum.” - yüzde 15

Bu anlamda Türkiye’nin genel profiline baktığımızda, akıllı ev teknolojilerini benimseme konusunda ABD, Japonya, Fransa, Çin gibi ülkelerin de yer aldığı grafikte biraz aşağı sıralarda yer alsak da (yüzde 1,37) son sırada değiliz. Bizden sonra yüzde 1,28 ile Finlandiya geliyor. Türkiye’de bu oranın 2025 yılına kadar yüzde 10,3’e çıkacağı öngörülüyor.

Dünyada en çok kullanılan akıllı ev teknolojileri neler?

Akıllı kapı zili

Akıllı hoparlör

Akıllı ampul

Akıllı kilit

Akıllı duman dedektörü

Akıllı priz

Akıllı buzdolabı

Akıllı kapı zili

İnternete bağlanabilen akıllı kapı zilleri, kapınıza biri geldiğinde akıllı telefon/başka bir internet bağlantılı cihaz aracılığıyla sizi uyarıyor. Kapıdaki kişi zile bastığında (ya da zil içindeki hareket sensörleri aracılığıyla birinin geldiğini fark ettiğinde) zil aktifleşiyor. Akıllı kapı zili sayesinde kişi yerinden kalkmadan elindeki telefon uygulaması sayesinde kapıdaki kişiyi görüp konuşabiliyor.

Akıllı hoparlör

Sesli komutlarla evi kontrol etmenizi sağlayan akıllı hoparlörlerin en popülerleri Amazon Echo, Amazon Alexa, Apple HomePod, Google Home ve Google Nest Audio. Yeri gelince dışarıdan yemek sipariş eden, yeri gelince müziğin sesini kısıp artırmayı sağlayan akıllı hoparlörler henüz Türkiye’de o kadar da popüler değil.

Akıllı ampul

İnternet bağlantılı akıllı ampuller, akıllı telefon uygulaması kullanarak ışığın rengini/parlaklığını ayarlamayı sağlıyor. Akıllı ampullerin en popüleri Philips’inkiler ancak aynı kalitede olmasa da daha uygun fiyatlı alternatifleri de ülkemizde mevcut.

Akıllı kilit

Akıllı kilitler, elinizde gerçek bir anahtar bulundurmadan kapıyı açıp kapatmanızı sağlayan anahtarsız kapı kilitleri. Evinizin Wi-Fi ağına bağlanan akıllı kilit, yetki verilen cihazlar üzerinden kapıyı açıp kapatmayı sağlıyor. Bu yeni nesil akıllı ev teknolojisiyle ilgili belki de en büyük sıkıntı hacklenmeye müsait olması. Bu riski almaya değer mi bilinmez…

Akıllı duman dedektörü

Akıllı duman dedektörleri, aksi bir durum yaşandığında telefonunuza bildirim gönderebilen cihazlar.

Akıllı priz

İlginç ve çok da mantıklı bir teknoloji daha. Normal priz ile kullanmak istediğiniz cihazın fişi arasına takılan akıllı prizler, cihazı telefonunuzdaki uygulama aracılığıyla açıp kapatmayı sağlıyor.

Akıllı buzdolabı

Son yıllarda Türk televizyonlarında da reklamlarını görmeye başladığımız akıllı buzdolapları, internet bağlantısı sayesinde buzdolabını açmadan içinde ne olduğunu görebildiğiniz, dolaptaki yiyeceklerin son kullanma tarihini kendisi takip edebilen, dolaptaki besinlere dair saklama önerileri vb. sunabilen akıllı ev teknolojilerinden.

Peki sizlerin akıllı ev teknolojileri karşısındaki konumunuz ne? Yukarıda bahsi geçen akıllı ev teknolojilerinden sizin kullandığınız ve memnun olduklarınız var mı? Yorumlarda buluşalım.