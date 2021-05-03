Türkiye'de Koronavirüse Rastlanmayan Tek Yer Açıklandı

Türkiye'nin üzerinde yerleşim bulunan tek göl adası Mada'da yaşayan 40 aile yaylalara doğru yola çıktı. Adada yaşayan 200 kişide bugüne kadar bir defa bile koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.

Beyşehir Gölü, Göller Yöresi'nde yer alan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan bir doğal yapıdır. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü'ne yöre halkının "deniz" demesi gibi Beyşehir Gölü de, biz bir şeyleri yanlış yapıp kurutmazsak oldukça büyüktür.

Gölün üzerinde irili ufaklı toplamda 32 ada bulunur. Bu adalardan biri olan Mada, Şarkikaraağaç ilçesine bağlıdır ve Türkiye'nin üzerinde yerleşim tek göl adasıdır. Bu minik yerleşim biriminde 40 aile yaşar, toplam nüfus ise 200 civarındadır.

Mada sakinlerinin göçme mevsimi

Mada adasının halkı, sahip olduğu kayıklarla kıyıya ulaşım sağlıyor. Ada ile kıyı arasında bulunan mesafe ise yaklaşık olarak 1 kilometre olarak gösteriliyor. Mada halkı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarının gelmesiyle birlikte hayvanlarını kayıklarına yükledi ve yaylalara doğru olan yolculuğuna başladı.

Adada yaşamını devam ettiren ve geçimini balıkçılık, hayvancılık gibi işlerle sağlayan yörükler, Ekim ayının sonlarına kadar Çetir Yaylası'na giderek hayvanlarını buralarda otlatıyor. Yaylalara olan yolculuk ise yaklaşık olarak 10 kilometre sürüyor.

Öte yandan Mada halkı için bu yıl her şey biraz daha farklı olacak. Zira küresel çapta etkisini hissettiren koronavirüs pandemisi, ülkemizin haritasını kırmızıya boyamış olmasına rağmen bu adanın halkında hiç görülmedi.

Yerli halk virüsten çekinmiyor

Ada sakinleri, virüsün şimdiye kadar tek bir kişide bile görülmediğini belirterek, "Biz bize yaşadığımız için Allah'a şükür bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. 5 ay boyunca serin yaylalarda yaşayacağız yine kimseyi görmeyeceğimiz için virüsün buraya gelmesi zor" dedi.

Ada halkı ayrıca kayıklarla yolculuğun her zaman kolay olmadığını ve riskler taşıdığını, adalarına giden bir köprünün eksikliğini hissettiklerini belirtti. Yörükler, beş ay boyunca yaylalarda hayvanlarını otlatacak.