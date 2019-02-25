App Annie’nin her yıl düzenlediği The State of Mobile raporuna göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl boyunca en çok kullanılan 10 oyun ve 10 uygulama belli oldu. Listede, Masomo’nun oyunu Kafa Topu 2 de yer alıyor.

Bir milyondan fazla kullanıcının güvendiği uygulama piyasa analizcisi App Annie, 2018 yılında Türkiye’nin en çok kullandığı uygulama ve oyunları listeledi. Verilerinin tutarlılığı ile kendine güvenilirliğini tüm dünyaya duyurmuş firmanın yayınladığı listede tanıdığımız isimler de mevcut. Açıklanan liste ise aşağıdaki şekilde oldu:

En çok kullanılan uygulamalar

1. WhatsApp Messenger

Dünya üzerinde aylık yaklaşık 1,5 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp, sayısız kişinin günlük iletişim ihtiyacını karşılayan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. SMS kavramını büyük bir oranda hayatlarımızdan çıkaran uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

2. Instagram

En popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, fotoğraflarınızı dünyayla paylaşmanıza olanak sağlıyor. Kullanması tamamen ücretsiz olan uygulamayla birlikte fotoğraflarınızı paylaşırken arkadaşlarınızın paylaşımlarını da takip edebilirsiniz.

3. Facebook

Başlangıçta üniversite arkadaşlarının birbirini bulması için tasarlanan ancak sonrasında beklenmedik bir şekilde büyüyen sosyal medya uygulamasıyla dünyadan haberler alın. Arkadaşlarınızın ve sizin sohbet edebileceği bir platform olarak kullanmanın yanı sıra dünyadaki gelişmeleri takip edebileceğiniz bir portal olarak da kullanabileceğiniz uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu belirtmekte de yarar var.

4. Facebook Messenger

Facebook üzerinden mesajlaşmayı kolaylaştıran uygulama sayesinde arkadaşlarınızla mesajlaşabilir ve onlara ses, görüntü ya da video gibi medyaları gönderebilirsiniz. Uygulamanın, Facebook’un bir eklentisi olarak kullanıldığını da belirtelim.

5. Twitter

Son dakika haberlerinden spor, siyaset ya da günlük haberlere anında ulaşabileceğiniz platformda kendi fikirlerinizi de kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Dünyada neler olup bittiğini her an takip edebileceğiniz uygulama sayesinde tüm basın organları cep telefonunuzun içinde olacak.

6. Türk Telekom Online

Türk Telekom Online uygulaması sayesinde kullanımlarınızı takip edebilir, kampanyalardan haberdar olabilir ve faturalarınızı mobil olarak ödeyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra haftalık ödüllerle bedava dakika, SMS ya da internet kazanma imkanınız da bulunuyor.

7. Sahibinden.com

İkinci el ya da sıfır ürünlerin yanı sıra emlak, otomotiv gibi ihtiyaçlarınızın hepsine tek bir sayfadan ulaşmak nasıl olurdu? Sahibinden.com ile aradığınız neyse bir aramayla önünüzde olsun.

8. e-Devlet

SGK 4A hizmet dökümü, Adalet Bakanlığı mahkeme dava sorgulama ve SGK GSS prim borcu sorgulama gibi birçok işlemi telefonunuzdan yapmanıza olanak tanıyan uygulama sayesinde sıra bekleme sorunu ortadan kalkıyor.

9. letgo

İhtiyacınız olmayan ürünleri satmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ürününüzün fotoğrafını ve açıklamasını yükleyin ve gerisini letgo sizin için halletsin.

10. My Vodafone TU

Tüm fatura işlemlerinizi mobil olarak gerçekleştirebileceğiniz programda müşteri hizmetlerini aramak zorunda kalmadan birçok işlemin üstesinden gelebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra kalan kullanımlarınızı da saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz.

En çok oynanan oyunlar

1. Candy Crush Saga

Dünya üzerinde milyonları kendine bağlayan oyunda yapmanız gereken şey çok basit. Üç ya da daha fazla aynı cinsteki şekeri yan yana getirmeye çalışın ve bölümleri geçin.

2. PUBG MOBILE

Bilgisayardaki başarısının ardından mobil platformu da ele geçiren PUBG, savaşı telefonlarınıza taşıyor. Takımınızı kurun, ekibinizi yönetin ve birinciliğe oynayın. Tabii ki kendinize güveniyorsanız 99 kişiye tek başınıza da kafa tutabilirsiniz.

3. Clash of Clans

Köyünüzü kurup diğerlerini yönetmeye hazır mısınız? Köyleri yağmalayıp kendi köyünüzü geliştirin. Herkese hükmedin.

4. 101 Okey

101 Okey ile okey keyfi evinize geldi. Dördüncü arama derdini sonlandıran oyun sayesinde istediğiniz her an okey oynayabilir, adınızı lider tablosuna yazdırabilirsiniz.

5. Helix Jump

Labirent oyunları yeni bir şekil kazandı. Kolay kontrolleri, zengin görsel efektleri ve kendine bağlayan oynanışıyla en yüksek skoru yapmaya çalışın. Kolay olmayacak.

6. Clash Royale

Clash of Clans’in yapımcılarından Clash Royale’de arenaya girip rakibinizi yok edin. Strateji ve heyecanın bir arada bulunduğu oyunda hayatta kalmayı başarabilecek misiniz?

7. Kafa Topu 2

Masomo Gaming tarafından geliştirilen oyunda heyecan asla son bulmayacak. Karakterinizi geliştirin, özel yeteneklerinizi kullanın ve rakibinizi mağlup edin. Futbolseverlerin bir numaralı tercihi Kafa Topu 2’yi indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

8. A Word Game

Size verilen karışık harflerin arasında gizli kelimeleri bulabilecek misiniz? Kelime dağarcığınızı sınayacak oyunda genel kültürünüzü test edin.

9. Subway Surfers

Bir tren istasyonunda grafiti yapıyorsunuz ancak güvenlik görevlisi peşinizde. Kaçmayı başarabilecek misiniz?

10. Kelimelik

Scrabble türünde bir oynanışa sahip Kelimelik ile arkadaşlarınıza meydan okuyun. Büyük rekabetleri ortaya çıkaracak oyun ile herkese Türkçe yeteneklerinizi sergileyin.

Son oyunla birlikte Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının en çok tercih ettiği oyun ve uygulamaların bulunduğu listemizin sonuna geldik. Tabii ki onlarca uygulama arasında Kafa Topu 2’yi görmek de bizim için fazlasıyla gurur verici oldu. Eğer listede bulunması gerektiğini düşündüğünüz bir uygulama varsa yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.