Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla, ödül için yarışacak 7 otomobil belirlendi.

İlk olarak 2016 yılında düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması, o yıldan bu yana her yıl tekrarlanıyor. Bu yılın yarışmasında ilk eleme aşaması geçildi ve finale kalan 7 otomobil belirlendi.

2016’da ödülü Skoda Superb alırken, 2017 yılında Renault Megane Sedan, 2018 yılında ise Hyundai Ioniq Hybrid ödülü kucaklayan otomobiller olmuştu.

Finale kalan araçlar için 9 Nisan’da Intercity İstanbulpark’ta test sürüşü gerçekleşecek ve ardından ikinci oylama başlayacak. Jüri üyeleri, sahip oldukları 250 puanı aday araçlar arasında paylaştıracak. En yüksek puana ulaşan araç, 2019 yılının Türkiye’de Yılın Otomobili ödülüne ulaşacak. OGD üyeleri puanlarını tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik,, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı kıstaslarına göre paylaştıracak.

Birincilik ödülünü alan otomobilin hangisi olduğu 16 Nisan 2019’da yapılacak olan gala gecesinde duyurulacak.

Son 7’ye kalan araçlar ise şunlar:

Dacia Duster

Ford Focus

Honda CR-V

Mercedes-Benz A Serisi

Toyota Corolla Sedan

Volkswagen T- Roc

Volvo XC40