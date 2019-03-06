Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılının Ocak-Şubat aylarında en çok perakende satışı yapılan otomobilleri açıkladı.

Otomotiv sektöründe söz sahibi olan kurumlardan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), topladığı verileri sık sık kamuoyu ile paylaşarak sektör hakkındaki bilgilerimizi tazeliyor. Dernek, 2019’un ilk iki ayında en çok satılan perakende otomobillerin bir listesini yayınladı.

Yılın ilk 2 ayında hiç Infinity satılmazken, 1 Lamborghini, 2 Bentley ve 2 de Ferrari satıldı. Yılın ilk 2 ayında satılan toplam otomobil sayısı 39,248 olarak belirlendi.

Yılın ilk 2 ayında en çok satan 10 marka şöyle oldu:

10- Nissan

Nissan toplamda 1.467 adet otomobil satarak listenin 10. sırasına yerleşti.

9- Mercedes-Benz

Alman otomobili denince akla ilk gelen firmalardan olan Mercedes-Benz, toplamda 1.468 araç sattı.

8- Toyota

Japon üretici, 1.574 adet otomobil satmayı başardı.

7- Peugeot

Fransız firma, yılın ilk 2 ayında 1.772 otomobil sattı.

6- Honda

Honda’nın ilk 2 ayda ulaştığı satış sayısı 1.849 oldu.

5- Hyundai

Uzakdoğulu üreticiler arasında en yüksek satış sayısına Hyundai ulaştı. Şirket, 2.751 adet otomobil sattı.

4- Ford

Ford’un bu yılın ilk 2 ayında elde ettiği satış sayısı 4.235 oldu.

3- Volkswagen

Yılın ilk iki ayında en çok araç satan Alman firması olan VW, toplamda 4.385 adet araç sattı.

2- Renault

Fransız üretici 5.472 adet araç satışıyla ikinci sırayı aldı.

1- Fiat

İtalyan devi, 5.758 adet araç satarak yılın ilk iki ayında zirveye oturdu.