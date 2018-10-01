Gençlerin Şirketlerden Neler Beklediğini Gösteren Araştırma

Her kuşağın şirketlerden ve iş dünyasından beklentisi değişiyor. Peki Y kuşağının şirketlerden beklentileri neler? Görünüşe göre Türkiye'nin ekonomik durumu, gençlerin para odaklı bir kariyer tercih etmelerine neden oluyor.

Her yıl 61 farklı ülkedeki 1.8 milyon geç ile gerçekleştirilen ‘Universum En Çekici İşverenler Araştırması’nın Türkiye ayağı bu yıl 6. kez tamamlandı. ‘Y Kuşağı’ olarak adlandırılan iş hayatına başlamış ya da başlamak üzere olan 54 binin üzerinde gencin yer aldığı araştırma, oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

Söz konusu araştırmanın amacı, Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarını sunarak, ülkemizdeki iş dünyasını nasıl bir geleceğin beklediğini ortaya çıkarmak. Bir başka deyişle araştırma, gençlerin şirketlerden beklentilerini en net şekilde ortaya çıkarıyor.

Söz konusu araştırma neticesinde ortaya çıkan kritik noktalar aşağıdaki şekilde maddeleniyor;

Türkiye’nin yaş ortalaması 22,4 ve bu da üniversiteli Y Kuşağı olarak belirtilmiş.

Gençlerin eğilimleri 7 profilde saptanmış: Kariyerci, girişimci, uyumlu, avcı, idealist, çokulusçu, lider.

En yüksek oranlardaki ilk üç profil: Kariyerci, Avcı ve Çokulusçu.

2018’de en çok artış Avcı profilinde gözlemlenmiş. Bu da parasal niteliklere odaklanan gençlerin sayısının yüksekliğine işaret etmekte.

Gençlerin en çok tercih ettiği sektörlerin başında Eğitim ve Bilim Kuruluşları var.

Akıl ile kendine meydan okumak, entelektüel seviyeyi zorlamak ve daha fazla bilişsel gelişim için bireysel çabada bulunmak konularında Finlandiya, Güney Kore, Singapur ve Kanada önde gidiyor. Türkiye bu konulardaki sıralamada geride.

Üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerinde bu yıl ilk sırada “uluslararası kariyer” yer alıyor.

İş yaşamına başlamadan uluslararası kariyer hedefi koyan Y Kuşağı, ortalama üç yıl deneyimin ardından özel hayat dengesi hedefi koyuyor.

Öğrencilerin yüzde 40’ı mezun olduklarında uluslararası bir şirkette çalışmak istediklerini ifade ediyor.

Gençler şirketler hakkında yeterince bilgi sahip olmadıklarında, o şirketi tercih etmiyorlar.

Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı & Universum Orta Doğu Direktörü Lideri Evrim Kuran, Universum En Çekici İşverenler Araştırması’nın Türkiye ayağından elde edilen sonuçları şu şekilde yorumladı:

‘’Eriştiğimiz 54 binden fazla örneklemle ülkenin niceliksel olarak en kapsamlı gençlik araştırmasını gerçekleştirmiş olmanın büyüsüne fazla kapılmadan, merak içgüdümüzü taze tutarak işverenler, liderler, üniversiteler ve türlü alandan kural koyucular için anlamlı bir fotoğraf ortaya koymaya çalıştık. Her yıl firmaların araştırmamıza gösterdiği ilgi bizi çok mutlu ediyor. Araştırma, Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarına bakmak, iş yaşamının geleceğine ve o gelecekle ilgili sorumluluklarımıza dair bizlere önemli mesajlar veriyor.’’