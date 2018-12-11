Kodex Bilişim tarafından geliştirilen ARYA isimli yazılım, Yargıtay davalarını %90 oranında doğru tahmin ediyor.

TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimcileri Destekleme Programı kapsamında destek verilen Ar-Ge şirketlerinden biri olan Kodex Bilişim tarafından geliştirilen uygulama, sağlık, hizmet, eğitim ve tarım gibi birçok alanda kullanılan yapay zekaları hukuk alanına da getiriyor.

Kodex Bilişim'in kurucusu Meli Ağraz, TÜBİTAK'tan kabul aldıktan sonra karar metinlerini 'doğal dil işleme' metodu ile sayısal veriye döktüklerini ve bu sayede sonuçları tahmin ettiklerini açıkladı.

Ağraz, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu davaların kararlarını 'onama', 'bozma' ve 'düzelterek onama' olarak 3 kategoriye ayırdık. Sisteme yeni bir Yargıtay davası eklendiğinde, bilgisayar davanın kararının bu kategorilerden hangisi olacağını yüzde 90 oranında doğru tahmin ediyor. Kararlar halka açıldığında yaş-cinsiyet gibi veriler gizleniyor. Elimizde daha detaylı bilgiler olsa daha yüksek oranda doğruluk payına ulaşılabilir."

"Adalet Bakanlığının elindeki 1,5 milyon veriden çok azını analiz edebiliyoruz. Şu anda sadece boşanma davası üzerinde çalışıyoruz ama daha geniş verilere ulaşabilirsek projemizi diğer davalara da uyarlayabileceğiz. Bakanlık çalışmamızı kapsamlı hale getirmek ister ve bize doküman sağlarsa projemiz gelecekte hakimlere yardımcı olabilecek bir sistem haline gelebilir."

Ağraz, gelecekte yapay zeka yazılımlarının yanı sıra yerli arama motoru ve problemlerin tartışılabildiği yerli sosyal medya platformu projelerininin de bulunduğunu sözlerine ekledi.