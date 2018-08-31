Avrupa Birliği de Yaz-Kış Saati Uygulamasını Kaldırmak Üzere

İlk kaldırıldığı dönemde ülkemizde ciddi tartışmalara neden olan 'yaz saati uygulaması' üzerine bugün Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oylama yapılacak.

Ülkemizde ilk kaldırıldığı günlerde, insanların uyanmakta oldukça zorluk çektiği ve özellikle puslu havalarda Walking Dead'i andıran bir atmosferle işe/okula giden insanlar gördüğümüz yaz saati uygulaması, Avrupa Birliği tarafından da ciddi bir biçimde tartışılır oldu.

Özellikle Finlandiya'nın kaldırılması yönünde ciddi girişimlerde bulunduğu yaz saati uygulaması için geçtiğimiz aylarda birden çok anket çalışması yapıldı. Ankete katılanların %80'inin, yaz saati uygulamasının kullanılmasını istemediği ortaya çıktı.

Avrupa Birliği ülkeleri, yasalar gereğince her Mart ayının son Pazar günü saatleri bir saat ileri alırken, her Ekim ayının son Pazar günü ise saatler bir saat geri çekiliyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, konuyla ilgili açıklamasında şunu söyledi: "Bugün toplanarak konuyla ilgili nihai kararı vereceğiz. Milyonlarca kişi yaz saatinin sürdürülmesi gerektiğine inanıyor."

Dünyada yaz saati uygulamasını kaldıran ilk ülkenin Türkiye olmadığını da belirtmek gerek. Şu an dünyada Rusya, İzlanda ve Beyaz Rusya gibi ülkeler yaz saati uygulamasına son vererek tek tip bir uygulama üzerinden devam ediyor. Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili alacağı karar sonrasında, 28 Avrupa Birliği ülkesinde de bu uygulama kaldırılabilir.