Türkiye, Dünya İnternet Hız Ligi 2020 Listesinde 117. Sırada

Geçtiğimiz dönemde açıklanan Dünya Geniş Bant Hız Ligi 2020 raporu, Türkiye için pek de iç açıcı sonuçlar ortaya koymadı. Rapora göre Türkiye, 50 bin nüfuslu bazı ada ülkelerinden bile daha düşük ortalama geniş bant internet hızına sahip.

Teknoloji her gün biraz daha genişliyor ve gelişen teknolojinin en büyük isteklerinden biri internet bant genişliğinin artması. Bugün dünyanın pek çok yerine gigabit internet hızına ulaşmak mümkün olsa da dünyanın büyük bir bölümünde internet hızı ortalamaları donanımların desteklediği hızların çok ama çok altında.

Cable.co.uk; sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve özel sektör şirketlerinin katkılarıyla oluşturulan açık kaynaklı bir proje olan M-Lab tarafından elde edilen verilerle oluşturarak geçtiğimiz dönemde yayınlamış olduğu Dünya Geniş Bant Hız Ligi 2020 raporu ile 2020 yılında dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki ortalama geniş bant internet hızı ortalamalarını ortaya çıkardı.

Rapor, Ookla tarafından piyasaya sürülen dünyanın en popüler internet hız testi servisi olan Speedtest.net'te 2020 yılı boyunca 150 milyondan fazla IP adresi üzerinden yapılan 577 milyon internet hızı testi sonuçlarına dayanıyor. Rapor, hem hiç beklenmedik ülkelerin internet hızı konusunda zirvede olduğunu ortaya koyuyor hem de Türkiye'deki internet hızı sorununu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Dünya Geniş Bant Hız Ligi 2020 raporuna göre Avrupa'nın en küçük devletlerinden birkaçı olan Lihtenştayn, Jersey, Andorra, Cebelitarık ve Lüksemburg, dünyanın en yüksek geniş bant internet hızı ortalamalarına sahip ülkeleri konumunda. Ayrıca en hızlı internete sahip 10 ülkenin 9'unun Avrupa'da olması da rapordaki bir başka detay.

En yüksek geniş bant internet hızı ortalamasına sahip ülkeler (2020)

Lihtenştayn - 229,98 Mbps

Jersey - 218,37 Mbps

Andorra - 213,41 Mbps

Cebelitarık - 183,09 Mbps

Lüksemburg - 118,05 Mbps

İzlanda - 116,88 Mbps

İsviçre - 110,45 Mbps

Hong Kong - 105,32 Mbps

Monako - 104,98 Mbps

Macaristan - 99,74 Mbps

Türkiye'ye baktığımızda neredeyse tüm dünya ülkelerini içine alan listenin orta sıralarında yer aldığını görüyoruz. Ancak bu durum, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki konumunu göz önünde bulundurduğumuzda pek de hoş bir tablo oluşturmuyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında bulunan Türkiye, konu geniş bant internet hızı ortalaması olduğunda listenin 117. sırasında yer alıyor.

Türkiye'nin Dünya Geniş Bant Hız Ligi 2020 listesindeki konumu, altında ve üstünde bulunan ülkeler

Dominik Cumhuriyeti - 10,69 Mbps

Dominika - 9,96 Mbps

Antigua ve Barbuda - 9,63 Mbps

Kuzey Mariana Adaları - 9,53 Mbps

Brunei - 8,97 Mbps

Türkiye - 8,86 Mbps

Fiji - 8,83 Mbps

Kolombiya - 8,80 Mbps

Filipinler - 8,77 Mbps

Ekvador - 8,48 Mbps

Kenya - 8,20 Mbps

"Türkiye, 8,86 Mbps ile orta sıralarda yer alıyorsa son sıralardaki ülkelerin nasıl bir hızı var?" diye sorabilirsiniz. Bu soruya tam olarak "yok" şeklinde yanıt veremiyor olsak da listenin son sıralarında bulunan ülkelerdeki ortalama geniş bant internet hızının günlük kullanım için son derece yetersiz olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.

Dünyanın en düşük geniş bant internet hızına sahip ülkeleri