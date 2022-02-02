Ocak 2022'de Türkiye'de en çok satan otomobillerin hangileri olduğu açıklandı. Ocak ayının şampiyonu, uzun zamandır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Egea oldu. Ancak Hyundai'nin kompakt SUV modeli Bayon, sıralamada dikkat çeken bir yükseliş yakaladı.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Ocak 2022 otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladığından bahsetmiştik. ODD'nin verilerini derleyen EBS Danışmanlık, Ocak 2022'de Türkiye'de en çok satan otomobilleri açıkladı. Yapılan açıklamalar, zirve açısından hiç de sürpriz olmadı.

ODD'nin açıkladığı verilere göre Ocak 2022'de Türkiye'de gerçekleşen otomobil satış sayısı 29.020 olarak kayıtlara geçmişti. Veriler incelendiğinde, bunlardan 3.041 tanesinin Fiat Egea olduğu anlaşıldı. Yani ocak ayının en çok satan modeli, yüzde 10,48'lik pazar payıyla Fiat Egea'ya aitti. Bu otomobili, 1.726 adet satışla Dacia Duster, 1.622 adet satışla da Toyota Corolla takip etti.

İşte Ocak 2022'de en çok satan otomobil modelleri:

Fiat Egea Sedan: 3.041 satış

3.041 satış Dacia Duster: 1.726 satış

1.726 satış Toyota Corolla: 1.622 satış

1.622 satış Hyundai Bayon: 1.444 satış

1.444 satış Renault Megane: 1.300 satış

1.300 satış Renault Clio: 1.273 satış

1.273 satış Hyundai i20: 1.258 satış

1.258 satış Fiat Egea Cross: 1.176 satış

1.176 satış Renault Taliant: 1.140 satış

1.140 satış Honda City: 758 satış

Açık konuşmak gerekirse listenin en büyük sürprizini Hyundai yapmış durumda. Zira şirketin İzmit'teki fabrikasında üretilen Bayon, dikkat çeken bir satış rakamına ulaşmış durumda. Bunun en temel nedeni ise Hyundai'ın kompakt SUV modelinin rekabetçi fiyatı. Öyle ki bu SUV, Türkiye'deki en uygun fiyatlı sıfır araçlardan bir tanesi. Bu durum, yeni otomobil satın almak isteyen tüketiciyi cezbetmiş gibi görünüyor.

Hyundai Bayon'un başlangıç fiyatı, 2022 model tercih edildiğinde 321.550 TL. Ancak şirket, 2021 model Bayon satmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl üretilen araçlardan satın almak isteyen tüketicilerin ceplerinden çıkacak para ise 295.696 TL olarak açıklanmış durumda.