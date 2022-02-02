Yıllardır Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından bir tanesi olan Fiat, 2022'nin ikinci ayında otomobil fiyatlarına zam yaptı. Yerli otomobiller üretmesi nedeniyle fiyatları genelde sabit tutan Fiat'ın zam hamlesi, otomobil satın almayı düşünen vatandaşların da dikkatinden kaçmadı.
Fiat'ın internet sitesinde yaptığımız incelemelerde, en çok da Egea modellerine gelen zammın konuşulacağını söyleyebiliriz. Zira şirketin hiçbir modeli Egea kadar satmıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Fiat'ın Şubat 2022 fiyat listesine ve Egea'lara ne kadarlık zam geldiğine hep birlikte bakalım.
Fiat Egea fiyat listesi - Şubat 2022
Fiat Egea Sedan
- Eski fiyat: 244.900 TL
- Yeni fiyat: 250.900 TL
- Değişim: ~%2
Fiat Egea Cross
- Eski fiyat: 267.900 TL
- Yeni fiyat: 299.900 TL
- Değişim: ~%12
Fiat Egea Cross Wagon
- Eski fiyat: 419.900 TL
- Yeni fiyat: 396.700 TL
- Değişim: ~%5,5 (indirim)
Fiat Egea Hatchback
- Eski fiyat: 263.900 TL
- Yeni fiyat: 289.900 TL
- Değişim: ~%10
Fiat Egea Station Wagon
- Eski fiyat: 392.900 TL
- Yeni fiyat: 380.900 TL
- Değişim: ~%3 (indirim)
Not: Fiyatlar baz modelleri göstermektedir. Öte yandan; Fiat'ın Egea ve Panda hariç diğer modelleri hala 2021 model olarak satılmaktadır. Egea'nın 2021 modelleri ise tükenmiş durumda. Panda isimli model ise 2022 model olarak ilk kez bu ay itibarıyla satışa sunuldu.