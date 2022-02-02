Fiat, Türkiye'de en çok satan otomobil modellerinden Egea'nın fiyat listesini güncelledi. Yapılan güncelleme sonrasında Egea'nın Sedan, Cross ve Hatchback versiyonlarına zam geldi. Station Wagon ve yeni çıkan Cross Wagon modellerinin fiyatlarında ise indirim yapıldı.

Yıllardır Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından bir tanesi olan Fiat, 2022'nin ikinci ayında otomobil fiyatlarına zam yaptı. Yerli otomobiller üretmesi nedeniyle fiyatları genelde sabit tutan Fiat'ın zam hamlesi, otomobil satın almayı düşünen vatandaşların da dikkatinden kaçmadı.

Fiat'ın internet sitesinde yaptığımız incelemelerde, en çok da Egea modellerine gelen zammın konuşulacağını söyleyebiliriz. Zira şirketin hiçbir modeli Egea kadar satmıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Fiat'ın Şubat 2022 fiyat listesine ve Egea'lara ne kadarlık zam geldiğine hep birlikte bakalım.

Fiat Egea fiyat listesi - Şubat 2022

Fiat Egea Sedan

Eski fiyat: 244.900 TL

244.900 TL Yeni fiyat: 250.900 TL

250.900 TL Değişim: ~%2

Fiat Egea Cross

Eski fiyat: 267.900 TL

267.900 TL Yeni fiyat: 299.900 TL

299.900 TL Değişim: ~%12

Fiat Egea Cross Wagon

Eski fiyat: 419.900 TL

419.900 TL Yeni fiyat: 396.700 TL

396.700 TL Değişim: ~%5,5 (indirim)

Fiat Egea Hatchback

Eski fiyat: 263.900 TL

263.900 TL Yeni fiyat: 289.900 TL

289.900 TL Değişim: ~%10

Fiat Egea Station Wagon

Eski fiyat: 392.900 TL

392.900 TL Yeni fiyat: 380.900 TL

380.900 TL Değişim: ~%3 (indirim)

Not: Fiyatlar baz modelleri göstermektedir. Öte yandan; Fiat'ın Egea ve Panda hariç diğer modelleri hala 2021 model olarak satılmaktadır. Egea'nın 2021 modelleri ise tükenmiş durumda. Panda isimli model ise 2022 model olarak ilk kez bu ay itibarıyla satışa sunuldu.