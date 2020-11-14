İstanbul Park'ın 8. Virajı Neden Bu Kadar Ünlü?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarın İstanbul Park'ta başlayacak. Bizler de hem bugünkü sıralama turları öncesinde hem de yarış öncesinde 8. virajın neden bu kadar zor olduğunu sizler için anlattık.

Yıllardır beklediğimiz an geldi ve Formula 1, belki de 1 seneliğine; belki de kalıcı olarak Türkiye'ye geri döndü. Son olarak 2011 yılında Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan İstanbul Park, bu yıl COVID-19 nedeniyle iptal edilen yarışlarla yeni pistlerin F1 takvimine eklenmesi fırsatıyla kendisine yer buldu.

İstanbul Park, Formula 1 tarihinde dünya çapında milyonlarca izleyicinin takdirini kazanmayı başaran bir pistti. Dünya'daki hiçbir piste benzemeyen yarış pisti, çoğu pistin aksine saat yönünün tersinde koşuluyor. Ancak pistin tek özelliği saat yönünün tersinde koşulmasıyla bitmiyor.

4 köşe noktası, 600 metre uzunluk, 280 kilometre hız:

İstanbul Park, özellikle 8. virajıyla Formula 1 tarihinde kendisine isim yapmayı başardı. Hermann Tilke tarafından tasarlanan pistin 8. virajı art arda 4 köşe noktasına sahip. 600 metrelik uzunluğa sahip olan 8. viraj, pist saat yönünün tersinde olduğundan Formula 1 pilotlarını olması gerekenden daha da çok zorluyor.

Formula 1 pilotları viraj döndükleri sırada 6 G'ye kadar kuvvete dayanıyorlar. Bu kuvvet, pilotların boyunlarını da etkiliyor. Öyle ki pilotlar bu kadar büyük kuvvete dayanmak için sürekli boyun antrenmanları yapıyorlar. Fakat Formula 1 araçlarının yarıştığı pistlerin çoğu saat yönünde koşulduğundan pilotların boyunlarının sağ kısmı haliyle diğer sol kısımdan daha dayanıklı oluyor.

İşte 8. virajın zorluğu da buradan doğuyor. Hâlihazırda 4 apex noktasından da saatte ortalama 270 - 280 kilometre hızla giderken kusursuz bir şekilde geçmeleri gereken pilotlar, bir yandan da alışık olmadıkları bir şekilde kendilerine yüklenen ortalama 4.3 G'lik kuvvetle başa çıkmak zorunda kalıyorlar.

Fakat bugün sıralama turları yapılacak ve yarın yarış günüyle nefesleri kesecek Türkiye Grand Prix'sinde durum böyle olmayabilir. 2016 yılında F1 Dünya Şampiyonu olan Nico Rosberg, İstanbul Park'ta nasıl sürülmesi gerektiğini anlattığı videosunda sürücülerin kafalarını yana yaslayarak bu kuvvetten büyük oranda kurtulabileceklerini söyledi. Aynı zaman da birçok pilot ta bu virajın modern F1 araçlarıyla oldukça kolay olacağını belirtti.