İstanbul Bakırköy'de bulunan Galleria AVM'nin son hâli, sosyal medyada gündem oldu. Bir hayalet yapıya dönüşen AVM'nin içindeki mağazaların çoğu kapalı. AVM'nin geleceğine ilişkin de bir adım atılmıyor.

İstanbul Bakırköy'de bulunan, Türkiye'nin ilk AVM'si olarak anılan Galleria, şimdilerde eski günlerinden çok uzakta. 1988 yılında hizmet vermeye başlayan ve son yıllara kadar vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Galleria, mağazaların çok büyük bir bölümünün kapanması nedeniyle hayalet yapıya döndü. Pek çok kişinin gençliğini geçirdiği AVM, artık görenlerin iç çekmesine neden oluyor.

Galleria AVM, Türkiye ekonomisi için de önemli yerlerden bir tanesiydi. Çünkü bu AVM, kurulduğu yıllarda pek çok firmanın şubeleşmeye başlamasının önünü açmıştı. Tabii İstanbulluların en popüler buluşma noktalarından birisi de bu AVM'ydi. Hâl böyle olunca vatandaş hem vakit geçirir hem de alışveriş yapardı. Ancak şimdi, açık mağaza bulmak çok zor.

Peki Galleria AVM, neden bu hâle geldi?

Hem İstanbul hem de markalar için oldukça önemli olan Galleria AVM'nin neden bu hâle geldiğini ise kimse bilmiyor. Ancak vatandaşlar, yönetimsel sorunlar veya insanların diğer AVM'lere gitmesinden kaynaklı olarak böyle bir durum yaşanmış olabileceğine inanıyorlar.

Bu arada; Galleria AVM'nin bir gün eski günlerine dönebileceğini düşünüyorsanız büyük olasılıkla yanılacaksınız. Çünkü AVM, birkaç yıldır yıkılacağı tartışmaları ile gündemde. Şu an için somut bir adım atılmış olmasa da AVM'nin yıkılıp, yerine otel ve redizans gibi yapıların inşa edileceği belirtiliyor. Bunun ne zaman gerçekleştirileceği ise bilinmiyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Galleria AVM'nin son hâli, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Peki insanlar, Türkiye'nin ilk AVM'sinin geldiği son durum hakkında neler düşünüyorlar? Gelin hep birlikte birkaç paylaşıma bakalım.