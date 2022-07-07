Türkiye'nin robot istihdam şirketi resmen kuruldu. "Robot İstihdam Ajansı" isimli şirket, işverenlerin ihtiyaçlarına göre robot çalışanlar buluyor. Üstelik tüm bu süreç, yalnızca 48 saat sürüyor.

Dünya giderek dijital bir hal alıyor ve hem sıradan insanlar hem de şirketler, bu değişen düzene ayak uydurmaya çalışıyor. Bu bağlamda; Türkiye'de de dijital dönüşümle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Robotlar, bir süredir pek çok şirket bünyesinde aktif olarak kullanılıyorlar. Şimdiyse ülkemizde çok konuşulacak bir girişimcilik işine imza atıldı. Türkiye'nin ilk robot istihdam şirketi resmen kuruldu. "Robot İstihdam Ajansı" isimli şirket, adından da anlaşılabileceği üzere dijital çalışanlar buluyor.

Yapılan araştırmalara göre boşalan bir pozisyonun doldurulması, ortalama 42 günde gerçekleşiyor. Robot İstihdam Ajansı, bu süreyi 48 saate indirmeyi amaçlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yalnızca 48 saat içerisinde dijital çalışan bulunuyor ve işveren, bu dijital çalışan sayesinde işlerini aksatmadan yoluna devam edebiliyor.

7/24 çalışabilen robotlar, 39 dilde konuşabiliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Robot İstihdam Ajansı'nın kurucusu Canan Alkın oldu. "Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve yapay zeka çözümleri sunan alternatifleri onlar adına analiz ediyor ve 20 dakikalık bir aday sunumu yapıyoruz. Dijital çalışanlar finanstan satın almaya, insan kaynaklarından tedarik zincirine kadar birçok kilit alanda istihdam edilebiliyor. 7/24 çalışma kapasitesine sahip dijital çalışanlar, 39 farklı dilde konuşabiliyor ve istenilen görevleri sıfır hatayla yerine getirebiliyor. Maaşları ise aylık, yıllık ya da yarı zamanlı ücretlendirme ya da kullandıkça öde modeliyle belirleniyor." diyen Canan Alkın, kendilerini "yeni nesil bir danışmanlık şirketi" olarak tanımlıyor.

Peki ne oldu da Robot İstihdam Ajansı kurulma gereksinimi hissedildi? Canan Alkın, bu sorunun cevabını şöyle verdi: Dijital teknolojiler, bireylerin günlük hayatlarını iyileştirmekle kalmayıp, sektörlerin geleceğine yön veriyor. Günümüzde birçok sektör, müşteri taleplerini hızlı bir şekilde karşılayabilme, işlem maliyetlerini düşürebilme, daha az kaynakla daha fazla çıktı alarak verimliliği artırma ve rekabet avantajı yakalama noktasında dijital dönüşümü tercih ediyor. Ancak bir yandan dijitalleşme yatırımları yapılırken, diğer yandan çalışanlar kullanıcı dostu olmayan birçok ekranı kullanmaya çalışıyor, rutin ve sıkıcı işlerle boğuşuyor, kurum aidiyetini kaybediyor ve bu durum karmaşık bir hal alarak üretkenliğe de engel oluyor.